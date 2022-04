El CB Sant Antoni se enfrenta este miércoles al filial del Herbalife Gran Canaria, en el partido que se jugará en la pista de los canarios (19 horas/Canal FEB TV). Los de Portmany buscan una victoria que se les resiste en las últimas jornadas, con la que quieren afianzarse en la tercera plaza en el grupo Este de la LEB Plata de cara al ‘play-off’ de ascenso a la LEB Oro y, como mínimo, asegurar el cuarto puesto. Aunque todavía podrían ser hasta segundos. Pero, sobre todo, lo que quieren es cambiar una tendencia peligrosa que les ha llevado a perder los últimos dos encuentros ligueros con sensaciones nada positivas.

El conjunto ibicenco afronta la penúltima jornada de la Lita regular con 15 triunfos, uno más que el Decolor Fundación Globalcaja La Roda y el Hestia Menorca, que son cuarto y quinto respectivamente. Los sanantonienses le tienen ganado el ‘basket average’ particular a los manchegos, mientras que a los menorquines los reciben en Sa Pedrera en la última jornada del torneo liguero. Por delante de los de Portmany está el Mi Arquitecto Benicarló sólo con una victoria más. La emoción, por tanto, está servida.

Carles Flores, entrenador del CB Sant Antoni, aseguró que afrontan un «partido muy complicado» frente al Herbalife Gran Canaria B. Los motivos, que los canarios están en la parte baja jugándose el descenso, mientras que los de Portmany no están en la mejor dinámica. «El partido del otro día [frente al Zentro Basket Madrid] nos afectó moralmente puesto que lo teníamos prácticamente ganado y lo dejamos escapar en los últimos minutos. En esta segunda vuelta el equipo no está rindiendo al nivel que nos esperamos», añadió.

«Tenemos que intentar conseguir una victoria para asegurar la cuarta plaza y no tener que sufrir contra Menorca a finales de semana, en el que será un partido muy difícil de ganar por las dinámicas que llevamos ambos equipos», manifestó Flores.

El técnico del Sant Antoni dijo que va «con la misma esperanza y energía» a la pista del Herbalife. «Tenemos que encontrar el momento de que nos entren los tiros de fuera y las cosas cambiarán. En esta segunda fase estamos muy ofuscados en el tiro exterior. No estamos encontrando la manera de solucionarlo. Hay jugadores que tienen que ser muy importantes dentro del equipo y que no están encontrando los tiros y los puntos que les hacen ser tan imprescindibles», comentó Flores, que tiene la duda de Jordi Grimau, que ya no participó frente al Zentro Basket Madrid por motivos físicos.