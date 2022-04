El CD Ibiza, de menos a más, pero sin ganar

El CD Ibiza dejó escapar este domingo una buena ocasión para haberse reivindicado en la competición y para haber metido un poco más de presión a la zona alta de la clasificación, pero no fue capaz de imponerse en casa al Huesca B, un rival con juventud y correoso, contra el que acabó empatando sin goles, en un pulso en el que los locales fueron de menos a más y que, por ocasiones, tenían que haber ganado. Pero los rojiblancos no lo hicieron. Y el punto logrado, aunque valioso, en cierta medida, deja un regustillo amargo por lo que pudo ser y al final no fue.

No obstante, a pesar de acumular cuatro jornadas seguidas sin conocer la victoria, con dos derrotas y dos empates, en el haber de lo positivo para el CD Ibiza destaca el hecho de volver a dejar su portería a cero y de resistir, pese a todo, dentro de las plazas del ‘play-off’, aferrado a la quinta posición con 41 puntos. Dos mitades bien distintas No fue la primera parte del partido de ayer frente al filial oscense una mitad de juego para recordar. No entró bien el CD Ibiza en el encuentro y se perdió hasta el descanso en una lucha infructusosa de la que los aragoneses salieron beneficiados por la falta de peligro en su área, en un primer tiempo que transcurrió sin apenas ocasiones de gol mencionables. Excepto una clarísima que tuvo Juan Delgado, pasado el cuarto de hora, en la que remató de cabeza casi a bocajarro, pero su remate fue despejado por el meta rival con todo un paradón. El Huesca B, hasta superada la media hora de juego, ni siquiera pisó el área local tímidamente. Y justo antes del intermedio el CD Ibiza consiguió llegar con peligro en dos oportunidades que no supo definir de la mejor manera. En la primera, Juan Delgado, en el minuto 44, buscó un centro chut, en vez de disparar y el balón acabó en córner. Fruto de ese saque de esquina, Juan Antonio la tuvo de cara, pero su testarazo se fue desviado por encima del travesaño. Tras el paso por vestuarios la cosa cambió para mejor en la segunda parte. El CD Ibiza dio un paso al frente con la entrada de Marquitos y Javi Serra y fue bastante más incisivo. Mereció ganar, por ocasiones y por juego, pero no acertó a marcar cuando pudo. Bernal, en el minuto 50, chutó en buena posición en el interior del área, pero se topó con los reflejos del meta Varela. El visitante Monzo, de cabeza, respondió de inmediato para el Huesca B en el 53, obligando a Contreras a lucirse con una estirada a una mano para despejat por encima del larguero. En el 67, Marquitos, entrando de cabeza, tocó el poste por el exterior con su remate. En el 83, Javi Serra combinó bien con Juan Delgado, que penetró en el área y disparó en posición forzada al lateral del poste. En el 86, Juan Antonio, de cabeza, tampoco acertó a marcar. Y Bernal, en el 91, de falta, lanzó con intención en busca del milagro, pero el portero rival lo evitó para darle un punto muy bueno al Huesca B, y un punto, no tan bueno, para el CD Ibiza, en una 28ª jornada en la que se comprimen las diferencias en la tabla y en la que se habría beneficiado mucho de los resultados de algunos de sus rivales . Raúl Garrido: «El equipo necesitaba encontrarse fiable» Raúl Garrido, técnico del CD Ibiza, que este domingo cumplió su sanción de seis partidos y que se mostró «contento» por volver a sentarse en el banquillo la próxima jornada, explicó sobre el partido ante el Huesca B: «En la segunda parte creo que hemos ido claramente de menos a más. Después de tres partidos en los que el equipo no había estado bien y había recibido ocho goles en contra necesitábamos ese puntito de encontrarnos seguros y fiables».