El efecto Jémez pierde fuerza y la UD Ibiza se despide del ‘play-off’

La UD Ibiza cayó ayer frente al Amorebieta por 3-1 tras otro mal partido de los celestes, que ofrecieron una pobre imagen en su visita a Lezama donde volvieron a evidenciar su fragilidad defensiva en una nefasta segunda mitad. La escuadra de Paco Jémez encadena la quinta jornada sin conocer la victoria y dice prácticamente adiós a sus aspiraciones por alcanzar el ‘play-off’ de ascenso. Un penalti por manos de Fran Grima en el ecuador de la segunda mitad, que además supuso su expulsión, permitió a los vascos impartir justicia y conseguir con merecimiento los tres puntos en su lucha por la permanencia.

El ‘Amore’ dio su primer aviso con un potente disparo de Íker Bilbao desde la frontal que atrapó Germán, tras una buena llegada por el perfil izquierdo del conjunto vasco. Una mano de Fran Grima a centímetros de la línea del área permitió a los de Mujika disfrutar de una peligrosa falta que el goleador Guruzeta lanzó al palo largo, encontrando la respuesta de un Germán bien colocado. El conjunto local quería marcar territorio ante un Ibiza que volvía a salir desenchufado y espeso al partido, aunque con dinamita en ataque. Sergio Castel lo intentó en sendos contragolpes y los celestes lo probaron en la estrategia, con un cabezazo forzado de Gálvez que palmeó Santamaría junto al larguero.

Pasado el cuarto de hora inicial estuvo a punto de producirse otro desastre en la zaga ibicenca, tras un error en la salida de balón entre Germán y Escobar. Sin embargo, el cancerbero alicantino se rehizo para despejar el disparo de Obieta. Las imprecisiones en el pase estaban restando fluidez al juego de un Ibiza incómodo sobre el césped de Lezama.

La superioridad del cuadro local se hizo patente en el minuto 27, cuando Larra se marchó de Escobar y sirvió un centro envenenado que remató al poste Obieta en boca de gol.

El encuentro entró en una fase de brega y de lucha de poder en medio campo, pero fue de nuevo Obieta quien pudo adelantar a los vizcaínos con un disparo ajustado desde la frontal del área que salió rozando el palo. Y ya en el descuento Javi Pérez evitó el 1-0 al repeler un pase la muerte del incansable Larra. Por merecimientos debió irse por delante el Amorebieta, pero los celestes salvaron los muebles a la espera de revulsivos en la segunda mitad, que ya no empezó Sergio Castel tras resentirse de sus molestias en la planta del pie.

Lluvia de goles en contra

Paco Jémez dio un golpe de timón en el descanso con un triple cambio, dando entrada a Manu Molina, Ekain y Raúl Sánchez. Pero ni siquiera se habían asentado en el campo cuando Mikel San José adelantó al Amorebieta con un cabezazo certero a la salida de un córner que vino precedido por otra clara ocasión de Obieta (min. 48). El guion de Jémez se había venido abajo de un plumazo, como si una mano negra truncara una y otra vez sus planes. Sin embargo, el escenario se recondujo cuando Ekain respondió de forma inmediata finalizando a la perfección, con un disparo raso y ajustado, un contraataque dirigido por Herrera con una exquisita asistencia al espacio (1-1, min. 50).

La UD Ibiza no consolidó su mejoría y solo un cuarto de hora después Fran Grima dejó al equipo con 10 por unas nuevas manos, ahora dentro del área, al reaccionar a una acrobática tijereta de Irazabal. El goleador Guruzeta no perdonó desde los once metros y volvió a poner por delante al Amore en el ecuador de la segunda mitad. El desastre celeste se consumó poco después, en el minuto 69, cuando Obi aprovechó un mal despeje de Diop dentro del área, con Germán fuera de sitio, para cabecear a gol y sentenciar el encuentro con el 3-1. Hasta el final y bajo una intensa lluvia lo intentó el Ibiza, aunque con escasa convicción y fe en sus posibilidades.