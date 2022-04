El mejor ‘aizkolari’ del mundo prepara un evento único para el UD Ibiza-Eibar

El aizkolari Ernesto Ezpeleta ‘Bihurri’ se ha puesto en contacto con la Unión Deportiva Ibiza y con el Ayuntamiento de Vila para organizar un evento de deporte rural vasco durante la previa del encuentro que enfrentará al conjunto celeste con el Eibar, líder de LaLiga SmartBank, el próximo domingo día 10 en el estadio de Can Misses (18,15 horas). Ezpeleta, natural de Eibar, es un cortador de troncos de gran perímetro con hacha que, a sus 55 años, posee cinco récords del mundo y una gran popularidad en el País Vasco. Además, su hijo Hodei ha heredado la pasión de su ‘aita’ y también destaca entre los aizkolaris de la región.

Por eso, cuando la semana pasada diferentes aficionados del Eibar le sugirieron llevar a cabo una exhibición en Ibiza con motivo del desplazamiento del equipo vasco a la isla, Bihurri ‘el galáctico’ no se lo pensó dos veces. «El Eibar va líder, hay un ambiente muy positivo y parece que va a viajar mucha gente a Ibiza. Lo que me gustaría hacer son un par de récords a nivel de Balears con los troncos más grandes que se hayan cortado allí en la historia. Lo bonito sería poder hermanar a las aficiones, por ejemplo, con unos juegos como el corte de troncos con sierra grande (en el que dos personas tiran por los extremos), tiro de cuerda por equipos o carreras de sacos. Enfocarlo como un hermanamiento y no como un enfrentamiento. Siempre intentamos promover el ‘fair play’», explica el aizkolari eibartarra, que piensa en acometer dos récords, a una sola mano en tronco de dos metros de diámetro y a dos manos sobre tres metros.

Fuentes de la UD Ibiza y del Ayuntamiento confirmaron a Diario de Ibiza que están estudiando la propuesta del aizkolari guipuzcoano, quien asegura necesitar únicamente el permiso de ambas entidades, «unas cuantas vallas para hacer un perímetro» en los exteriores del estadio de Can Misses y algún esponsor que quiera participar del evento y le haga rentable el desplazamiento.

Bihurri explica que él mismo traería a la isla los troncos, que adquiere en Normandía (Francia), además del material necesario en un vehículo con remolque, y que su intención con este evento no es hacer negocio. Por eso estaría «encantando» con que le facilitaran un par de noches de alojamiento en la isla y con que alguna empresa le patrocine «para cubrir gastos». «El evento con todo cuesta unos 4.500 euros», sostiene el recordman mundial en corte de troncos, que ha viajado con su espectáculo por medio mundo y hasta lugares tan remotos como Irán o Pakistán.

Un récord en el Bernabéu

Y es que los espectáculos deportivos de Ernesto Ezpeleta son garantía de éxito y difusión. No en vano, presume de haber aparecido en portadas de importantes medios de comunicación, «incluso en el telediario», desde que en 2004 lograra otro récord en el Santiago Bernabéu: partir en 65 minutos un inmenso tronco de 3,5 metros de diámetro frente a la puerta 1 del estadio del Real Madrid. También ha partido coches y furgonetas a hachazos.

Ahora, a Ernesto le hace «especial ilusión» demostrar sus dotes en uno de los pocos territorios donde no ha partido troncos y con el Eibar en la primera posición. Además, asegura que la UD Ibiza «está jugando muy bien» y que le «encantó» el partido que disputaron los celestes en Ipurúa a pesar del 3-1 final. «Aquí nos pegaron un baño soberano», recuerda con cariño, el mismo que está depositando este aizkolari para hacer realidad un evento que pretende acercar la cultura vasca a la isla y hermanar a ambos clubes.