Arnau Ortiz, la gran revelación ofensiva de la Peña Deportiva

La Peña Deportiva anda revolucionada con el joven Arnau Ortiz. Y no es para menos, ya que la entidad santaeulaliense ha dado con un diamante en bruto y aún por terminar de pulir que está encandilando por los muchos quilates de calidad que atesora y que está reflejando en el juego ofensivo de la escuadra que entrena Manolo González, gran valedor de la llegada del portentoso atacante de Figueres, cedido por el Girona FC al club de la Villa del Río desde el pasado mes de enero.

A sus 20 años de edad, Arnau Ortiz Sánchez se ha convertido en la gran revelación del ataque del conjunto peñista en este tramo decisivo de la temporada, donde se está consagrando jornada a jornada como un jugador diferente, con descaro, tocado por la varita de la genialidad y con un desparpajo con el balón en los pies que asombra y que le hace ser un futbolista completamente desequilibrante y con un gran olfato de gol.

Contento y tremendamente feliz por su decisiva aportación al esquema del equipo peñista y por cómo le están saliendo las cosas en Santa Eulária, Arnau Ortiz explica a Diario de Ibiza: «La verdad es que, de momento, no me puedo quejar de cómo me están saliendo las cosas. Estoy muy feliz de estar aquí y muy agradecido también por la confianza que me están dando el cuerpo técnico y los compañeros porque es gracias a ellos que me están yendo bien muy bien las cosas, pero soy consciente de que todavía no he hecho nada y que me queda mucho por hacer aún».

Con la humildad por bandera

Y es que desde que debutó el pasado día 6 de febrero con la elástica de la Peña Deportiva, el joven futbolista gerundense ha participado en ocho encuentros, siete de ellos como titular, en los que el cuadro santaeulaliense ha sumado cuatro victorias, tres de ellas consecutivas en las últimas semanas, más dos empates y dos derrotas, con una aportación de tres goles, que le han servido a los de Manolo González para hacerse con tres valiosos triunfos.

«Venir a la Peña Deportiva es lo mejor que me podía haber pasado» ARNAU ORTIZ SÁNCHEZ

«Eso más que mérito mío es mérito del cuerpo técnico y de todos los jugadores equipo porque me han integrado desde el primer día como si fuera uno más del vestuario, algo que me hizo sentir muy bien y que me ayudó mucho para que las cosas me puedan ir bien y puedan dar su fruto», declara Arnau Ortiz, que ha sido capaz en estos dos meses de revolucionar el ataque peñista con sus elegantes maneras y el exquisito trato que le da al balón.

«Estar con la Peña pelando ahí arriba en la clasificación es también un gran aliciente para mí. Pero eso es porque las cosas se han hecho antes bien desde le principio de la temporada, no porque ahora esté yo. La Peña está donde está por el cuerpo técnico que tiene y por los jugadores que tiene. Es todo por mérito suyo», asevera convencido el habilidoso futbolista catalán.

Con un futuro muy prometedor

Ambidiestro y polivalente, Arnau Ortiz ha demostrado ya que puede desempeñarse con soltura y eficacia en ambas bandas como extremo o bien actuando como segundo punta, pese a no contar hasta ahora con ninguna experiencia en la Segunda RFEF, en la que se estrenado con la Peña Deportiva, tras haber disputado anteriormente solo 16 partidos con el filial gerundense en Tercera División RFEF, con los que sumó tres goles, además de haber disfrutado de la oportunidad de ir convocado con el primer equipo de Segunda División hasta en cuatro ocasiones esta temporada, antes de poner rumbo en enero a Ibiza.

«Yo estaba jugando con el filial en Tercera y la Peña me ha permitido debutar en la Segunda RFEF. La verdad es que me he adaptado bien a la categoría, aunque es un salto muy grande en comparación con la Tercera. Sin embargo, me siento muy bien y me estoy centrando en disfrutar del proceso, de las sensaciones, y en que el equipo obtenga buenos resultados, que es lo fundamental, el éxito del colectivo», afirma con seguridadel atacante de la Peña Deportiva, antes de señalar: «Cuando sonó que Manolo González se había interesado por mí estuve convencido de que quería venir a la Peña por la confianza que me transmitía Manolo desde el principio. Y, la verdad, es que venir aquí es lo mejor que me podía haber pasado».