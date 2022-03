Motivación, ganas y muchas estrellas en el Duatlón de Can Truy

El circuito de Can Truy, en el municipio de Santa Eulària, acogió el pasado domingo el Duatlón escolar organizado por el Consell de Eivissa, Ibiza Blue Challenge y la Federación Balear de Triatlón. Un evento previsto inicialmente para el sábado por la tarde, pero que debido a las inclemencias del tiempo obligó a los organizadores a posponerlo al día siguiente.

Las ganas y la ilusión por competir podían apreciarse en las caras de todos los participantes. Los prebenjamines esperaban ansiosos el inicio de la carrera. El ganador en solitario de esta categoría – con una sideral distancia con respecto al segundo competidor – Martín Carrero, explicó junto a su familia cómo se prepara para este tipo de carreras: «Entreno lunes, miércoles y viernes al lado de Can Misses. Ahora solo podemos correr y montar en bici. En cuanto llegue el buen tiempo también podremos nadar. Estoy muy contento de haber ganado la carrera, aunque no estoy nada cansado». Porque Martín, de 7 añitos, está acostumbrado a correr en una categoría superior, donde también es capaz de destacar entre los mayores. En el lado femenino, la familia Torres Planells no podía estar más orgullosa, puesto que las dos hermanas, Daniela y Lucía, quedaron primera y segunda respectivamente.

En la categoría benjamín aumentaba la longitud del recorrido. El vencedor de la misma, Marc Serra, entró «tocando el cielo», saltando justo antes de cruzar la línea de meta: «Me he caído corriendo porque el suelo estaba resbaladizo, pero luego he ido a tope con la bici y les he conseguido adelantar, por eso he entrado tan contento en la meta», afirmó el campeón.

El sacrificio de las victorias

Al llegar el turno de los alevines, podía palparse en el ambiente un mayor nerviosismo competitivo. Estos jóvenes empiezan a conocer el sacrificio de las victorias. Por ello, desde la organización les dieron un par de consejos antes de empezar: «La carrera es larga, regulad. No salgáis como cohetes al principio, que os quedáis sin gasolina», recordaba Juanjo Serra, uno de los organizadores del evento. Además, el promotor deportivo resaltó el valor de la deportividad por encima de todo: «Sed buenos compañeros. No por meter la rueda en una curva si vais a ganar, ya tendréis más momentos para adelantar. Pensad que por adelantar en una curva podemos irnos todos al suelo».

La carrera fue bastante más igualada. El ganador, Ian Roper, celebró su triunfo mientras dejaba ver su cara de cansancio. El segundo clasificado, Erick Ariño, fue a buscar al ganador de la carrera para felicitarle, a petición de su padre, Javier Ariño, quien en su día también fue deportista y conoce de primera mano el valor de la deportividad: «Erick lo lleva en la sangre. Hay que saber ganar, pero sobre todo hay que saber perder. Hay que felicitar al ganador, siempre».

Pocos infantiles

La categoría que cerraba el evento tuvo únicamente tres corredores. Bea, la speaker del evento, asintió apenada que era una lástima ver solamente tres participantes: «Es una lástima, la verdad, pero como esta mañana ha llovido muchos corredores se habrán quedado en casa. Había apuntados bastantes más participantes».

No obstante, los tres corredores, dos chicos y una chica, disfrutaron e intentaron competir lo mejor posible. Aitor Molina fue el primer clasificado, seguido de Leo Testa. Neus Planells fue la única participante femenina de la categoría.

Los vencedores recibieron «su estrella» en el podio, un trofeo preparado con esta forma por la organización para hacer de este momento algo aún más especial para los jóvenes.