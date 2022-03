Paco Jémez: «Defender un resultado cerca de tu portería es un error»

Paco Jémez quiso centrar la rueda de prensa posterior al encuentro ante la Real Sociedad B en los aspectos «positivos» que ofreció el equipo, como el hecho de remontar el encuentro, aunque reconoció que «cuando cometes errores graves, el rival saca provecho». «Hemos sido capaces de remontar, el equipo ha hecho todo lo que ha podido para ganar pero tenemos algunas cositas que nos penalizan mucho en el área. Somos capaces de hacer muchos goles, es una pena que no tengamos más capacidad para encajar menos», señaló en referencia a la facilidad con que recibe goles el conjunto celeste.

El entrenador de la UD Ibiza, al que no le gustaron algunas preguntas de los periodistas –«siempre miráis la parte mala, hemos hecho muchas cosas buenas», les espetó–, admitió que se fue con «mal sabor de boca» y puntualizó que la victoria se «escapó al final, cuando se toman más decisiones erróneas». «Se han perdido dos puntos, no se ha ganado uno. Era un partido para remontar y llevárnoslo», agregó un Paco Jémez que reconoció que «la permanencia estaba hecha si hubiéramos ganado».

Sobre el paso atrás que dio el equipo en la recta final, explicó que «defender un resultado cerca de tu portería es un error, pero el gol ha venido de un balón que teníamos en el córner, no ha venido por estar metidos atrás». «Defender cerca de nuestra área constantemente es un error porque encajaremos muchos goles, pero cuando las fuerzas flaquean ya no puedes ir igual a la presión. Apretar arriba te da más situaciones. Hay equipos que saben defender atrás, pero no creo que sea nuestra virtud», señaló en la sala de prensa.

Por último, sobre el cambio de Nono por Manu Molina indicó que escogió al atacante extremeño porque «estaba caliente, creía que ahí nos podía dar posesión y se mueve bien entre líneas», pero no hizo mención a otras opciones que tenía para reforzar el medio campo como Javi Lara o Kevin Appin. «Ha sido un cambio obligado, que no estaba previsto. No hay mucho más que explicar», concluyó.