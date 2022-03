Álvaro Jiménez: «Cada vez me encuentro mejor, más intenso y más rápido»

Aunque el club ibicenco no permitió a la prensa local recabar declaraciones de algún futbolista tras el partido, como es habitual al menos en Can Misses, sí ofreció unas breves manifestaciones de Álvaro Jiménez, autor del 2-1, en sus redes sociales. «Para ser mi primer partido entero me he visto bien, haciendo lo que me ha dicho el míster. Es verdad que nos vamos con el mal sabor de boca de irnos con el 2-2 en el 90 cuando habíamos remontado, que en esta categoría es muy difícil. Ellos lo han hecho bien, han aprovechado su única oportunidad al final», explicó el extremo cordobés, que aseguró estar «disponible para lo que mande el míster».

«Cada vez me encuentro mejor, más intenso, más rápido y al servicio del equipo, que es para lo que he venido», añadió el exjugador del Cádiz, que se mostró «muy feliz y contento» por las felicitaciones de sus compañeros tras estrenarse como goleador con la elástica celeste. «Hay que pensar en qué hemos podido fallar y trabajar para la siguiente semana, que es lo importante», subrayó Álvaro Jiménez en declaraciones al club celeste.