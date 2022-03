Santa Eulària rinde homenaje al atleta olímpico Marc Tur con un legado para la historia

El atleta olímpico Marc Tur Picó, el deportista ibicenco más laureado de la historia, recogió una vez más este jueves el inmenso cariño y el eterno afecto que le tributan en su pueblo, Santa Eulària, y en su club, la Peña Deportiva. Y es que el nombre del marchador santaeulaliense, diploma olímpico por su cuarto puesto en los 50 kilómetros en las Olimpiadas de Tokio y flamante campeón del mundo hace unas semanas en la prueba de los 35 kilómetros en Omán, quedó ayer inmortalizado para la posteridad en un emotivo acto que le tributó el Ayuntamiento de la Villa del Río, en colaboración con la Peña Deportiva y el Consell Insular de Ibiza, con el que se le rindió un merecido homenaje al deportista que hará eterno su legado.

No en vano, a partir ahora, las instalaciones de atletismo del complejo deportivo de Santa Eulària pasan a denominarse oficialmente como ‘Pista Marc Tur Picó’.

«La verdad es que ahora mismo no soy consciente de todo esto», reconoció con emoción el atleta ibicenco, tras mostrarse previamente «agradecido» al Ayuntamiento de Santa Eulària, a la Peña Deportiva y al Consell de Ibiza por dicho homenaje, al tiempo que recordó: «Yo comencé aquí a hacer atletismo con cinco o seis años con Mariano Riera. Era solo un niño pequeño que venía a jugar y a pasarlo bien».

Baño de multitudes

Rodeado de amigos, familiares y jóvenes deportistas de todas las edades en representación del deporte base de la entidad peñista, Marc Tur se dio un baño de multitudes y disfrutó de un caluroso reconocimiento en el que tuvo el honor de descubrir una escultura en acero que representa un pebetero olímpico y que lleva labrada en su interior la leyenda de su nombre.

Entre ovaciones y felicitaciones, el marchador de la Villa del Río celebró la originalidad de la escultura que acoge la placa que da nombre a la pista de atletismo, no sin antes poner de manifiesto el enorme orgullo que eso le produce.

«El 2021 fue muy emocionante, pero venir aquí y encontrarme a tanta gente siempre cuando retorno a Ibiza es increíble. Y la verdad es que estoy muy ilusionado por el hecho de que la pista donde yo he entrenado desde los seis años lleve mi nombre. No me lo creo. Estoy muy, muy emocionado y muy contento. Para mí es un orgullo poder representar a mi pueblo y a la isla allí donde voy. Así que, muchas gracias a todos de verdad», recalcó Marc Tur, antes de recorrer las instalaciones en las que se formó como atleta y en las que se forjó como el gran campeón que es hoy en día.

Marc Tur Picó, todo un referente y verdadero ejemplo de superación. El Ayuntamiento de Santa Eulària inmortaliza al atleta local haciendo eterna su figura para la posteridad al ponerle su nombre a la pista de atletismo de la localidad en reconocimiento a sus méritos. 1 El atleta Marc Tur y la alcaldesa Carmen Ferrer, en el instante en el que descubren la escultura que da nombre a la instalación deportiva. 2 El marchador olímpico santaeulaliense rodeado de jóvenes deportistas de su club, la Peña Deportiva, en un momento de su homenaje.

Carmen Ferrer: «Has demostrado que eres mucho más que un deportista de élite»

Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària, puso de manifiesto lo «orgulloso» que se siente su pueblo por Marc Tur y destacó en su intervención en el acto de homenaje al atleta que «denominar la pista con el nombre del marchador» es querer reflejar «sus valores personales, su talento, su capacidad de esfuerzo y disciplina».

«Queremos que estos elementos lleguen a todos los deportistas de nuestro municipio, especialmente a los niños y niñas que comienzan a practicar un deporte», indicó la primera edil santaeulaliense, que también señaló en relación a la contribución de Marc Tur a difundir el nombre del municipio y de toda Ibiza por el mundo: «Escuchar tu nombre ya es un motivo de admiración y agradecimiento, porque no sólo has llevado el nombre de Santa Eulària des Riu a todos los rincones, sino que has demostrado a todo el mundo que eres mucho más que un deportista de élite».

Juanito ‘Dalias’: «Nos has dado lo máximo que nos podíamos llegar a imaginar jamás»

Juan Marí ‘Dalias’, presidente de la Peña Deportiva, club al que está adscrito el atleta Mar Tur, hizo patente el cariño que le profesan todos en la entidad, a la vez que le dio al deportista en nombre de la directiva la «enhorabuena». «Te doy la enhorabuena otra vez por todos tus méritos, y, sobre todo, por las Olimpiadas. Y quiero animarte a que sigas. A nosotros como club, sin duda, nos has dado lo máximo que nos podíamos llegar a imaginar jamás, y al pueblo de Santa Eulària y a todo el deporte de Ibiza, especialmente al atletismo», destacó Juan Marí, antes de continuar: «Nosotros aquí seguiremos intentando hacerlo lo mejor posible para que de estos niños algún día salga otro deportista que siga los pasos que tú has seguido».

Por su parte, Salva Losa, conseller de Deportes, explicó que Marc Tur es «una punta de lanza» que «inspira» a todos los jóvenes del municipio «a hacer más deporte y a tener los valores que da».