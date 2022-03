Noguera desafía a la ciencia con otro reto en el Sáhara y la mente en el Everest

El deportista ibicenco Eusebio Noguera (Ibiza, 05-07-1971) vuelve a retarse física y mentalmente en una nueva y emocionante aventura muy lejos de las fronteras pitiusas. Apenas un mes después de completar con éxito la Coastal Challenge, con seis etapas y 250 kilómetros de recorrido en la selva de Costa Rica, Noguera emprende hoy otro apasionante desafío de supervivencia en el desierto de Marruecos, donde participará por quinta ocasión en la emblemática Marathon des Sables desde mañana y hasta el próximo 4 de abril.

El reto no tendría más valor que otros emprendidos por deportistas pitiusos sino fuera porque a Eusebio Noguera le aseguraron los médicos que no volvería a hacer deporte después de la triple fractura de fémur que sufrió en un accidente de moto en 2017. «Dije que quería volver a hacer todo lo que había hecho anteriormente porque me habían dicho que no podría. A cabezonería no me gana nadie», aseguró ayer el corredor y fundador del AD Ibiza Half Triathlon, que antes de su grave lesión ya había participado en cuatro ocasiones en la Marathon des Sables y en la Coastal Challenge, además de en otros retos de ultrafondo como la Cavalls del Vent en los Pirineos, la Everest Trail Race o la Ultra Gran Canaria, entre otras.

«En Costa Rica me harté a llorar de felicidad por volver a correr pruebas de ultrafondo y mis pensamientos estaban en mi hija Itziar y en mi pareja Mónica», remarcó Noguera mientras ultimaba los preparativos para la carrera en el Sáhara, en la que tomarán parte unos 70 españoles entre el millar de participantes inscritos. Allí pondrá a prueba su motivación y capacidad de superación a lo largo de siete etapas y un total de 250 kilómetros, en los que se enfrentará a la autosuficiencia alimentaria y a las extremas condiciones meteorológicas del desierto marroquí, en el que las temperaturas oscilan entre los 45º durante el día y los 5º por la noche. El fondista ibicenco realizará la prueba en solitario y con 14.000 calorías repartidas en comida liofilizada (especial para supervivencia) que cargará en sus alforjas. «Mi objetivo es acabarla y volver a disfrutar», apuntó antes de iniciar hoy un pesado viaje con varias escalas (Barcelona, Casablanca), hasta la localidad de Merzouga, a las puertas del desierto del Sáhara.

El Everest en 2023

Noguera ya tiene en mente próximos desafíos hasta atacar el gran sueño de su vida, coronar el Everest. Antes, el próximo mes de julio, correrá la Volcano UltraMarathon de Islandia, con 280 kilómetros repartidos en seis etapas, y para final de año tiene previsto llevar a cabo un entrenamiento en el Himalaya como preparación para el Everest. Según explicó ayer, su intención es realizar un trekking camp en noviembre para intentar ascender el Pumori o el Mera Peak, a unos 6.800 metros de altura. El fondista afincado en Ibiza Daniel González podría acompañarle en la aventura si se recupera de una ilusión.

Para Noguera, intentar coronar la montaña más alta del mundo, a 8.848 metros de altura, supone «un último reto personal» y una forma de «hacer algo único y diferente» después de que le dijeran «que no podría hacer deporte». «Son muchos años y me apetecía hacer algo diferente y cuando antes del accidente fui a correr la Everest Trail estuvimos a 8-9 km del campo base. Fue un sueño. Después decidí que si un día podía volver a hacer deporte subiría el Everest. Creo que sería el primer ibicenco en subirlo; de ahí viene la idea», explicó Noguera, que para ese reto contará con ayuda del Consell y del Ayuntamiento de Ibiza a través del departamento de turismo y con el patrocinio del hotel One Ibiza.