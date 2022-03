Raúl Garrido: «Las dos últimas derrotas son una cura de humildad»

Raúl Garrido, técnico del CD Ibiza, puso de manifiesto su contrariedad por la derrota encajada en casa frente a la Peña y evidenció que estaba «disgustado» con su equipo, al entender que éste no fue este domingo «el de siempre».

«Creo que no hemos estado bien. No hemos sido nosotros mismos en ningún momento y no hemos sido el equipo que siempre ha sido reconocible aquí en casa», resaltó el entrenador rojiblanco, al tiempo que matizó: «No hemos tenido ni dominio del juego ni hemos contrarrestado sus transiciones, que sabíamos que nos iban a ir a buscar. No hemos tenido energía ni, prácticamente, nada. Es cierto que hemos podido hacer el 2-0 a la salida de un córner en la segunda parte, pero es igual. Habría estado igual de descontento porque nos ha faltado ambición y creer en nuestra idea».

Punto de confusión en el equipo

En cuanto a la actitud de sus jugadores, Raúl Garrido comentó: «Creo que llevamos un tiempo en el que nos hemos creído que todo esto iba a ser más fácil. Nos hablan incluso de ser primeros y ese mensaje cala. Si te relajas y te lo crees, entonces estás muerto».

En este sentido, el técnico del CD Ibiza argumentó: «Tenemos que volver a entender que ganar cada partido es dificilísimo y que cada detalle cuenta. Y que si hemos conseguido algo hasta ahora ha sido en base a la humildad, al trabajo, al esfuerzo y al compañerismo. Hay un punto de confusión que no nos ha ayudado nada. Y creo que nos estamos equivocando. Estas dos últimas derrotas son una cura de humildad».