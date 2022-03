Irati Matas: «Hemos tenido un pique sano por el tercero»

Irati Matas se mostró radiante tras su cuarto puesto en la general absoluta y la victoria femenina de una prueba cuyo recorrido desconocía pero que le gustó «muchísimo». «Iba un poco a ciegas. Pero subir, bajar y tener que volver a subir al punto más alto de sa Talaia estaba muy chulo», añadió la triatleta ibicenca, que tuvo una bonita pugna por la tercera plaza con José Torres. «La primera parte que era más de trialera me ha parecido un poco más dura porque estaba bastante mojado el terreno y me he caído. Pero luego por el camino ancho muy bien. He ido todo el rato junto al que ha quedado tercero, hemos tenido un pique sano hasta que ha llegado la bajada, que es mi debilidad y se me ha ido», explicó Matas, que destacó el papel del terreno «resbaladizo» tras las lluvias y las rachas de viento. «Subiendo te frenaba un poco, se notaba», admitió.

La deportista del club Trideporte remarcó el papel de la organización para señalizar el recorrido y acompañar a los participantes. «Me ha gustado que la caminata saliera una hora antes porque te los ibas cruzando y te iban animando, no estabas sola en ningún momento del recorrido, también te animaban los voluntarios», subrayó la ganadora, que hizo «mención espacial» a su entrenador, Javier Magallón, que le está haciendo «ser un pasito mejor cada día» en los deportes de resistencia.