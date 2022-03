Rotundo éxito del primer Torneo Diario de Ibiza-Trofeo Grupo Ferrá

El Torneo de golf Diario de Ibiza-Trofeo Grupo Ferrá cosechó este sábado un rotundo e incontestable éxito en su primera edición, gracias a un atractivo e interesante evento competitivo celebrado en las espectaculares instalaciones del Club Golf Ibiza en Roca Llisa (Santa Eulària), en el que acabaron destacando con brillantez e imponiéndose como vencedores Sam Feasey, como primer clasificado de la Primera Categoría, y Emilio Pérez, en calidad de primer clasificado de la Segunda Categoría.

En una jornada que amaneció nublada y bajo la amenaza de lluvia, pero en la que las inclemencias meteorológicas acabaron por respetar por completo la celebración del torneo, las instalaciones del Club Golf Ibiza se convirtieron en el escenario perfecto para disfrutar de grata y amena cita en la que la parte meramente competitiva también se simultaneó paralelamente con otras actividades y diferentes clases de iniciación para principiantes que estuvieron abiertas a todas aquellas personas que quisieron poner a prueba sus habilidades y destrezas.

Modalidad ‘Stableford’

El primer Torneo Diario de Ibiza-Trofeo Grupo Ferrá, organizado con la colaboración de la Federación Balear de Golf y con el copatrocinio de Corallisa Signature Homes y Toyota Ibiza, se disputó en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde bajo la modalidad de juego de ‘Stableford’ individual, con categorías de Scratch Caballeros y Scartch Damas y con hándicap de 1ª y 2ª categoría, además de conceder al final del evento diferentes reconocimientos a otros logros alcanzados durante la competición, como es el caso del ‘Drive’ más largo en Damas y Caballeros o la bola más cercana.

Así las cosas, al término de la jornada, el primer puesto de la clasificación de la Primera Categoría se lo adjudicó Sam Feasey, que se mostró «contento» y «muy feliz» por su victoria.

«Las sensaciones durante todo el torneo han sido muy buenas. Ha sido un día muy bonito y me siento muy feliz y muy contento porque todos hemos jugado a un gran nivel», declaró el ganador de la Primera Categoría, que también detalló: «Me ha gustado mucho participar en este primer Torneo Diario de Ibiza-Grupo Ferrá. El campo estaba en muy buenas condiciones y ha habido muchos jugadores de todas las edades jugando y compitiendo. Creo que es muy importante que se organicen torneos y eventos de este tipo porque aquí la gente se anima mucho y una jornada como así te permite compartir y disfrutar de un gran día, tanto para el club como para la isla. Y la verdad es que en este torneo estaba todo muy, pero que muy bien organizado. Tenemos que agradecer a los organizadores su labor porque han hecho un muy buen trabajo».

El segundo clasificado de la jornada en la Primera Categoría fue Pedro Cardona.

Por otro lado, en la Segunda Categoría, se hizo con la primera plaza de la clasificación Emilio Pérez, mientras que Patricio Oteo se alzó con el segundo puesto.

Apartado de ‘Scratch’

En el apartado de ‘Scratch’ Caballeros también se hizo con el premio Sam Feasey, con un total de 73 golpes, mientras que en ‘Scratch’ Damas la gran triunfadora fue Anneke Staveren, con 92 golpes.

«Este primer Torneo Diario de Ibiza-Trofeo Grupo Ferrá ha sido una maravilla. La previsión del tiempo era mala, pero ha aguantado y ha salido todo súper bien. Yo estoy contenta porque me he sentido muy bien y las cosas han salido como me esperaba. Me gusta mucho jugar al golf aquí en Ibiza», comentó Anneke Staveren, al tiempo que animó a todas las personas a probar el golf porque «es un deporte muy divertido» y que «puede jugar cualquier persona, a cualquier edad».

La intensa jornada desarrollada en las instalaciones del Club Golf Ibiza se clausuró con un cóctel elaborado por el restaurante Hoyo19 y con una animada ceremonia de entrega de galardones en la que se concedieron fantásticos premios para los ganadores de cada categoría, así como con un tómbola final para todos los jugadores presentes.