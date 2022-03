Girona - UD Ibiza, una partida para un póquer de grandes goleadores

Interesante pulso el que se plantea este sábado en el enfrentamiento que protagonizarán el Girona FC y la UD Ibiza en el estadio Montilivi, en un duelo que podría llegar a encarar a cuatro de los mejores artilleros de la categoría. Por un lado, Stuani, actual pichichi de Segunda con 16 goles, aunque está empatado en lo más alto de la tabla de realizadores con Stoichkov (Eibar) y Borja Bastón (Oviedo). Y acompañándole en el ataque gerundense también estará ante los celestes Nahuel Lautaro Bustos, el segundo máximo goleador del Girona FC con 7 goles.

Enfrente, liderando la vanguardia de la UD Ibiza, Sergio Castel, cañonero mayor del conjunto isleño con 9 goles, al que da respaldo Cristian Herrera con una aportación de 7 dianas.

Con tres puntos de vital importancia en juego esta jornada para ambos conjuntos, y con el ‘play-off’ de ascenso planeando como objetivo por las mentes de las dos escuadras, parece garantizado todo un espectáculo sobre el verde de Montilivi, en un pulso de poder a poder en el que los delanteros de referencia del Girona FC y de la UD Ibiza tendrán que asumir el mando y la responsabilidad de intentar guiar a sus equipos hacia el triunfo.

«El equipo está muy bien y continuaremos trabajando para que los tres puntos contra el Ibiza se queden en casa», asegura el argentino Nahuel Lautaro Bustos, en declaraciones realizadas a los canales del propio club gerundense, al tiempo que se muestra optimista de cara a poder sumar la victoria este sábado ante los de Paco Jémez y a tener un papel protagonista en el choque contra la UD Ibiza, que deberá tener especial cuidado con su calidad y su capacidad para el gol.

«La afición me ha hecho sentir muy bien y me ha ayudado muchísimo. Creo que les debo mucho y cada gol que marque lo iré a celebrar con ellos», avanza el delantero del Girona FC, que cumple su segunda campaña en las filas del club catalán y que llega al encuentro frente a la UD Ibiza muy motivado y en racha anotadora, tras marcar la pasada jornada por partida doble en la victoria (1-3) que los gerundenses consiguieron en el feudo de UD Las Palmas, con remontada incluida tras ir perdiendo 1-0, liderada por Nahuel Lautaro Bustos con sus dos tantos en solo tres minutos (62’ y 65’).

«Fue muy lindo porque marcar dos goles no pasa siempre. Tuve mi primer partido como titular y creo que el día me salió redondito porque el equipo ganó y a mí me tocó marcar dos goles. Así que estoy muy contento», detalla el futbolista, de 23 años, de Córdoba (Argentina).