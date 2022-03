Bernal, jugador del CD Ibiza: «A la Peña le deseo todo lo mejor, pero después del domingo»

El futbolista ibicenco Pepe Bernal se prepara para vivir este domingo en Can Misses-3 un encuentro que tendrá un sabor ciertamente «especial» para él, ya que su actual club, el CD Ibiza, se enfrenta a la Peña Deportiva, entidad que fue su casa deportiva durante varias campañas muy exitosas y en las que ofreció como peñista todo su genio y clase como jugador de referencia.

Con ambos conjuntos jugándose en esta jornada mucho más que los tres puntos sobre el tapete verde de Can Misses-3, el centrocampista ibicenco, que por primera vez desde su marcha de la isla y del club santaeulaliense se mide a su exequipo, sabe que está ante un partido que será diferente y que se presenta cargado de emociones y de sentimientos contrapuestos.

«La verdad que es un partido muy interesante, con dos buenos equipos. Y deseo que sea también muy bonito para los espectadores de ambos clubes, aunque espero que los tres puntos se queden aquí en casa, en Can Misses-3», declaró este miércoles a Diario de Ibiza el ahora futbolista del CD Ibiza, no sin antes señalar: «Para mí es un partido muy especial por todo lo que viví yo en la Peña. No deja de ser un partido más, pero la verdad es que sí, que para mí es diferente y tiene un puntito bastante especial porque estuve muy a gusto en Santa Eulària y le tengo cariño a mucha gente de allí. A la Peña le deseo siempre todo lo mejor, pero después de este domingo».

Asimismo, el centrocampista isleño apuntó de cara al derbi de rivalidad insular de este domingo contra el cuadro de la Villa del Río que se trata de un choque en el que ninguno de los dos equipos va a especular con su juego, ya que los dos conjuntos, separados únicamente por un punto y por un puesto, necesitan sumar como sea la victoria esta jornada para seguir inmersos y con opciones en la pelea por los puestos del ‘play-off’ de ascenso.

«Hay un solo punto entre ellos y nosotros. Y la verdad es que se prevé un derbi muy atractivo, con dos buenas propuestas futbolísticas, con dos entrenadores valientes y con dos equipos que quieren ser protagonistas con la pelota», recalcó Pepe Bernal, al tiempo que indicó: «El CD Ibiza y la Peña Deportiva, al final, son dos equipos que da gusto verlos jugar. Creo que vamos a disfrutar de un bonito derbi y solo espero que el tiempo nos acompañe este domingo y que se pueda vivir un gran ambiente de fútbol en Can Misses-3».

En cuanto a su estado anímico y de forma para enfrentarse a la Peña Deportiva, el centrocampista rojiblanco explicó que se siente «muy bien» y que está «muy contento» desde que regresó a la isla para jugar con el CD Ibiza.

«La acogida desde mi vuelta a la isla ha sido fenomenal. Y el trato con los compañeros, con el cuerpo técnico y con la gente del club no puede ser mejor. La verdad es que les estoy muy agradecido porque siento que vuelvo a ser el mismo que era antes, el que se fue de la Peña al San Fernando. Y eso es por la confianza que me da el club, que es algo fantástico para un futbolista», subrayó Pepe Bernal, que, además, avanzó: «Pienso que este derbi contra la Peña va a ser muy competido e igualado. Nosotros tenemos que mantener los pies en el suelo y salir con nuestra idea de juego. Hay que salir como solemos salir en casa, que siempre lo hacemos muy fuertes, para hacernos respetar en casa».