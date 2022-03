Mariano Esteban: «El descenso es un fiasco y un pequeño fracaso del club»

El descenso ya consumado de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley a la Superliga-2, a falta aún de una jornada para que concluya la fase regular de la Superliga Masculina, ha supuesto un duro varapalo difícil de encajar en la entidad ibicenca, que pierde su sitio entre los mejores clubes del territorio nacional, tras una década ininterrumpida figurando como integrante de la máxima división del voleibol español.

Después de una temporada bastante irregular y muy complicada en todos los aspectos, en la que el equipo pitiuso no ha terminado de dar la talla en una competición tan exigente como la Superliga Masculina, que penaliza los errores de manera inmisericorde, llega la hora de la reflexión y del análisis en profundidad de lo sucedido y sobre qué es lo que ha fallado esta campaña, en la que el conjunto de Es Viver ha vivido inmerso en una espiral de malos resultados y en la que tan solo ha sido capaz de ganar este curso tres partidos, después de contar con hasta tres entrenadores en su banquillo.

«Ahora mismo los ánimos están un poco tristes porque no queríamos bajar de categoría y nuestro objetivo era poder mantenernos en la Superliga», explicó a Diario de Ibiza Mariano Esteban, presidente de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, al tiempo que señaló: «Este descenso es un fiasco y un pequeño fracaso porque pensamos que no teníamos un equipo para bajar».

Por tal razón, el máximo dirigente de la entidad isleña se muestra contrariado y apesadumbrado por no haber podido alcanzar la salvación ni amarrar la permanencia en la Superliga Masculina, lo que ha supuesto un golpe moral difícil de asimilar.

«Las circunstancias, en general, han hecho que así sea. Y es un fracaso del propio club y de la directiva por no proporcionar un equipo que sea capaz de mantenerse», reconoció el presidente del club, no sin antes apuntar: «Es verdad que la Superliga Masculina ha cambiado mucho en estos tres últimos años. El mejor ejemplo lo tenemos en el Melilla, que antes de la pandemia luchaba por no descender y este año está peleando por ser primero y ha sido el campeón de la Copa del Rey. Creo que el voleibol español está muy cambiante y solo cuatro cambios en el equipo hacen que te salves o que bajes. La realidades que el nivel ha subido mucho y eso es lo que se percibe ahora en la mayoría de clubes».

Presupuesto limitado

Asimismo, Mariano Esteban admitió la falta de presupuesto esta temporada como uno de los factores que han llevado al equipo al descenso a la Superliga-2, dado que este año la limitación económica autoimpuesta por el propio club para hacer frente a su deuda ha condicionado mucho su margen de maniobra a la hora de fichar.

«Nosotros, a diferencia de otros clubes, no tenemos más dinero que hace dos años. De hecho tenemos bastante menos. Y, claro, así no es fácil», argumentó el presidente de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, que puso también de manifiesto su «preocupación» de cara a la próxima campaña en lo referente al presupuesto del que podrán disponer.

«Lo que ocurra el año que viene dependerá mucho de la partida económica con la que contemos, puesto que, ahora mismo, la prioridad es la economía del club», afirmó el dirigente del club de Es Viver, que, además, matizó: «Nuestra intención es poder promocionar la base y no queremos hipotecar ni sacrificar el club por un solo equipo. Lo que queremos es un proyecto que pueda tener continuidad. Y por eso hemos hecho este año los sacrificios que hemos hecho y podremos salir el próximo año en la Superliga-2, a pesar de que se nos caiga algo del presupuesto, ya que, al menos, hemos conseguido estabilizar el tema de la cantera. Hemos pasado de 30 niños en el club a tener un total de 200 en tan solo un año y medio. Y creo que eso ya es un gran cambio a mejor porque queremos seguir apostando por ahí».

A mirar al futuro con ilusión

Resignado ya al descenso de categoría, Mariano Esteban desea ponerle buena cara al mal tiempo y mirar al futuro con algo de optimismo, en espera de que el equipo pueda retornar a la máxima división en cuanto le sea posible.

«Si no nos baja mucho la esponsorización, tanto de la UD Ibiza como de otros patrocinadores privados, pienso que intentaremos pelear por lograr el ascenso, aunque dentro de unos límites. No sabemos los equipos que habrá el año que viene en la Superliga-2 ni los fichajes que se van a hacer, pero queremos estar ahí si la partida presupuestaria no baja mucho con respecto a la de la Superliga», confesó el rector de la UD Ibiza-Ushuaïa Volley, a la vez que recalcó: «Y si nos baja mucho, como ya lo pasábamos difícil en la Superliga, pues lo pasaremos también difícil en la Superliga-2 para ascender. Todo dependerá de cómo podamos arrancar el año que viene».