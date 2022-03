La carrera por el ‘play-off’ que ha emprendido la UD Ibiza desde la llegada de Paco Jémez al banquillo celeste ha opacado un primer y fundamental objetivo en la temporada de su debut en Segunda División: mantener el proyecto en el fútbol profesional. La notable campaña que está protagonizando el equipo ibicenco, octavo clasificado con 43 puntos, pone en bandeja la permanencia para los celestes cuando todavía restan once jornadas para que concluya LaLiga SmartBank. Toda vez que la salvación se ha conseguido tradicionalmente con 47 puntos, dígito arriba o abajo, la escuadra de Paco Jémez se aseguraría con dos victorias (sumaría 49) prolongar una temporada su participación en la división de plata del fútbol nacional.

Por lo que respecta a la lucha por el ‘play-off’, el empate cosechado frente al Leganés (1-1) sumado al triunfo del Girona en Las Palmas (1-3) aleja la sexta plaza a seis puntos para el combinado celeste. Pero no todo está perdido. El plantel de Jémez tendrá otra ocasión para recortar diferencias el próximo sábado en su visita a Montilivi (21 horas). Un Girona-UD Ibiza que se presenta determinante de cara a las opciones celestes para la recta final del campeonato.

Javi Lara no se esconde

Javi Lara entonó ayer el ‘mea culpa’ por el gol conseguido por Rober Ibáñez que supuso el empate del Leganés, este sábado en Can Misses. El cordobés, que volvió a ser titular seis jornadas después, perdió el balón en una zona comprometida que permitió a los madrileños armar una contra que resultaría letal tras varios rechaces en el área pequeña. «No soy de esconderme en el campo y fuera ¡tampoco! Los aciertos se celebran y los errores se pagan, así es este juego, aunque creo que después hubo mala suerte con varios rebotes. No puedo asegurar no cometer más errores, pero lo que tengo claro es que no me esconderé. A seguir», escribió Lara en sus redes sociales.