El ‘Lega’, un inédito en Ibiza

La UD Ibiza recibe este sábado (16.00 horas) en el estadio de Can Misses a un inédito CD Leganés, que por primera vez realiza una visita a la isla en partido oficial, correspondiente a la 31ª jornada de LaLiga SmartBank. Un duelo que promete emociones fuertes en el feudo celeste y en el que los de Paco Jémez tratarán de mantener su buena dinámica en casa con el objetivo de ganar hoy y seguir acercándose a la pelea por los puestos del ‘play-off’ de ascenso a Primera.

El conjunto ‘pepinero’, por su parte, llega a Ibiza en plena racha positiva, tras sumar seis partidos seguidos sin conocer la derrota y en busca de mantener su buena línea de las últimas jornadas, que le ha permitido situarse en la 13ª posición de la tabla con 40 puntos, a dos de distancia de los ibicencos, que marchan octavos, separados en la clasificación por cuatro puntos de las plazas del ‘play-off’ de ascenso.

La UD Ibiza, con la permanencia como principal objetivo bien encarrilado ya, quiere encarar el tramo final de la competición liguera con ambición y con aspiraciones de alcanzar a hacer algo muy grande en esta temporada de debut en el fútbol profesional.

Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza, indicó este viernes en la previa del partido frente al Leganés, que «hay que disfrutar de los momentos felices» y que el primer objetivo del equipo celeste sigue siendo asegurarse la permanencia.

Un rival mejorado y peligroso

Al valorar al conjunto madrileño, el preparador de la plantilla isleña manifestó que se trata de un rival que «ha mejorado mucho en cuanto a su posición en la tabla», pues ha sido un equipo que «ha estado, prácticamente, más de la mitad de la temporada peleando por no meterse abajo».

«Está claro que, con la plantilla que tiene, por su presupuesto, viniendo de descender y con el objetivo claro, que creo que sigue teniendo, de meterse en el ‘play-off’ para ascender, pues es una sorpresa y no te explicas bien cómo una plantilla como esa ha podido estar pasando los apuros que ha pasado. Pero, bueno, el fútbol no siempre tiene explicaciones para todo», comentó el técnico de la escuadra celeste sobre el cuadro ‘pepinero’, aunque destacó en su favor que, poco a poco, «ha ido mejorando sus números» y que «tiene arriba un potencial importante».

Sobre la importancia de sumar una victoria en Can Misses hoy que haga valer el empate logrado en Ponferrada, Paco Jémez apuntó: «Los puntos que pierdes tienes que hacerlos buenos en el partido siguiente. Tenemos que ganar este tipo de partidos si queremos estar ahí. Creo que va ser un partido muy competido y muy difícil, pero el equipo está jugando bien y creo que esa confianza y el apoyo de nuestra gente hace que nosotros aquí en casa seamos también un equipo complicado y difícil. Nuestra idea es presionarle, quitarles el balón y no entrar en una pelea, golpe a golpe, con un equipo que, a lo mejor, en eso, nos puede ganar, ya que el Leganés tiene una de las mejores plantillas de la categoría, aunque su posición la tabla no lo refleje. Si queremos ganar vamos a tener que hacer las cosas muy bien y estar acertados. Pero pienso que estamos en una buena dinámica para poder competir con ellos y poder ganar».

A disfrutar con el equipo

En cuanto a la obligación de tener que lograr los tres puntos esta jornada para no descolgarse en la lucha por tratar de meterse en la fase de ascenso, Paco Jémez recalcó: «Estamos peleando por una ilusión, por un sueño, pero lo que no se nos puede es exigir ni meter presión por conseguir ese sueño. Se nos puede exigir y meter presión por conseguir nuestro objetivo, que es el de mantener la categoría. Así que vamos a disfrutar con lo que tenemos. Y disfrutando de lo que tenemos, fíjate lo que te digo, vamos a tener más posibilidades de conseguir otros objetivos».

Un leganés completamente renacido y que empieza a mirar hacia arriba

El conjunto entrenado por Mehdi Nafti encadena seis jornadas sin ser derrotado (3 victorias y 3 empates), lo que les ha permitido salir de la zona roja de la tabla y empezar a mirar a la parte alta con opciones de meterse en el ‘play-off’ y aspirar a regresar a Primera División. Como visitante, cuenta con 18 puntos, tras 5 victorias, 3 empates y 7 derrotas.