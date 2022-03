El CB Sant Antoni se queda con la miel en los labios en la Final de la Copa LEB Plata

El Club Bàsquet Sant Antoni se ha quedado a un lanzamiento de alcanzar la gloria en la Final de la Copa LEB Plata y de escribir una nueva página dorada en su palmarés, pero los ibicencos se han quedado a última hora con la miel en los labios, tras acabar perdiendo frente al Teknei Bizkaia Zornotza por 66-64, en un choque muy disputado y con un final de infarto, en el que Jordi Grimau dispuso para los isleños de un postrero tiro para ganar o empatar, aunque la fortuna le fue esquiva y el balón no quiso entrar en la cesta.

Fue un partido con dos mitades bien distintas en el Polideportivo Larrea, en Amorebieta Etxano, Vizcaya. En la primera parte, el CB Sant Antoni dominó con claridad desde el inicio del primer cuarto, en el que venció por 10-17. En el segundo cuarto los sanantonienses siguieron mostrándose muy superiores al Teknei Bizkaia Zornotza, al que desarbolaron por completo, llegando a contar con ventajas en el marcador de hasta 14 puntos. Los de Carles Flores se marcharon al descanso con una renta de 24-35.

Segunda mitad diferente

Sin embargo, tras el paso por los vestuarios, el desarrollo del juego varió de forma drástica y fueron los locales los que empezaron a mostrar un acierto a canasta superior al de los ibicencos, que poco a poco, se fueron viendo incapaces de romper la férrea defensa de los vascos, en unos minutos en los que el duelo tomó un ritmo alocado que favoreció al Teknei Bizkaia Zornotza. Los norteños, a base de triples de Salazar y de veloces acciones a la contra, fueron haciéndose con el ritmo del partido, que llevaron a su terreno, para conseguir empatar, por primera vez, el marcador (41-41) y colocarse poco después por delante (44-41). Al término del tercer cuarto se llegó con una mínima ventaja de los locales (46-45).

El último y definitivo asalto fue trepidante de principio a fin, y arrancó con una intensa lucha bajo los aros, tras la que Grimau consiguió volver a poner por delante ala CB Sant Antoni (46-47). No obstante, de ese intercambio de golpes salió beneficiado el conjunto vizcaíno, que logró no solo empatar (49-49), sino que además volteó el tanteo para situarse por delante (51-49) y mantener esa renta breve viva para llegar al final con un ajustadísimo 66-64, tras un triple de Grimau. El CB Santa Antoni dispuso de su ocasión con un último ataque, a falta de 10 segundos, que Grimau intentó resolver, en posición forzada, con un lanzamiento de tres en el último suspiro, que voló hacia el aro con buena dirección, pero que no quiso ser ganador y terminó rebotando fuera.