Javi Lara, jugador de la UD Ibiza : «Cuando acabe el año veré lo que quiere el club, si es que quiere algo»

Javi Lara viene jugando de manera intermitente los últimos meses con la UD Ibiza y, a sus 36 años, no tiene claro que el club quiera renovarlo a final de temporada. El centrocampista cordobés opinó en el podcast de Mundo Celeste sobre su situación en el equipo, donde lleva seis partidos sin ser titular, y su futuro en la entidad ibicenca en la que cumple su tercera temporada.

«No lo sé lo que tendrá pensado el club, me gusta mucho el fútbol en todas las divisiones y lo más bonito del fútbol es jugar, no verlo, no entrenar… Cuando acabe el año ya veré lo que quiere el club para mí, si es que quieren algo», explicó el interior cordobés, que ya afrontó una ardua negociación el pasado verano para continuar de celeste. «Estos años el pensamiento del club es que los jugadores veteranos toman la decisión con ellos, ya veremos lo que quiere el club, no sé lo que pensarán, supongo que tendrán cosas más importantes que hacer», añadió Lara, que no es ajeno a la realidad del fútbol moderno. «Por desgracia cuando tienes más de 30 años toca ponerte de rodillas y dar las gracias por lo que tienes, está así montado», subrayó al respecto.

Además, Javi Lara criticó que en el fútbol actual pueda primar el ‘músculo’ al talento en medio campo. «Para mí el jugador de talento por desgracia siempre tiene que demostrarlo y siempre hay un ‘esque’. El otro [el de músculo] es que si la pierde, va [a por el balón]. Pues que no la pierda. Igual mañana soy entrenador y no pongo ninguno de talento», acabó entre risas.