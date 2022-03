Andrea Romero afronta sin presión el Mundial Universitario de cross

Andrea Romero vive una de las etapas más intensas y triunfales de su carrera en el atletismo. Tras conquistar el doblete en los Campeonatos de España sub-23 de cross y de 3.000 metros lisos, y de alcanzar la final del Nacional absoluto en esta última disciplina, la atleta de Formentera pone rumbo hoy a la localidad portuguesa de Aveiro, donde el sábado tomará parte en el Campeonato del Mundo Universitario de cross con la selección española.

La deportista pitiusa del club Juventud Atlética Elche encara la cita internacional sin presión ni expectativas, aunque con el objetivo de seguir mejorando sus registros de cara a su primera temporada en categoría absoluta. «La verdad que para mí es un premio y quiero disfrutarlo», aseguró ayer en conversación con Diario de Ibiza en referencia a la carrera de 10 kilómetros en campo a través que arrancará el sábado a las 09,30 horas para la categoría femenina. La pitiusa defenderá los colores de España junto a las catalanas Carla Domínguez y Elia Saura y la castellano-manchega Alicia Berzosa.

Romero se ha centrado en las últimas semanas en una distancia mucho más técnica y rápida como son los 3.000 metros en pista, por lo que es una incógnita saber si podrá luchar por las medallas. «El cross me queda lejos porque realmente ya ha pasado tiempo desde que finalicé mi campeonato en Jaén (finales de enero). Pero este Mundial es una oportunidad brutal para disfrutar, aprender y ojalá correr mucho», indicó la mediofondista balear antes de admitir que no ha «preparado» la carrera porque necesitaba descanso. «Saldré con todo lo que tenga pero no pienso en medallas, ni mucho menos. Voy sin ninguna expectativa. Como he dicho, es un premio poder estar allí», concluyó.

La organización del evento espera la participación de 90 hombres y 70 mujeres, un total de 160 estudiantes-atletas de 20 países diferentes a los que hay que añadir la participación de 61 funcionarios. Con estos números, el evento se acerca al Cross Country WUC con mayor número de participantes (175 atletas y 25 países), que tuvo lugar en el año 2000 en la ciudad de Jena (Alemania).

Los países ya registrados son Argelia, Argentina, Australia, Austria, Chile, Francia, Alemania, Libia, Marruecos, Omán, Países Bajos, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Somalia, España, Turquía, Uganda, Reino Unido y Portugal.