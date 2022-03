Fútbol a toda costa y sin violencia

Hace dos semanas, los partidos de fútbol base de Balears tuvieron que suspenderse por la protesta de los árbitros. Una situación extrema que se produjo por la violencia, tanto verbal como física, que han tenido que sufrir los colegiados cada jornada desde hace mucho tiempo. En todo el archipiélago se suspendieron 720 partidos. En las Pitiusas llegaron casi a los 90 encuentros.

Esos partidos no disputados tenían que jugarse. En Ibiza hay ya de por si problemas de espacio y de campos, por lo que reorganizar y cuadrar todos esos partidos en una jornada intersemanal ha conllevado ciertos quebraderos de cabeza para algunos clubes. En las Pitiusas se ha gestionado de manera parecida, pero con el objetivo común de que el balón siguiera rodando y que los más jóvenes pudieran disfrutar de su pasión sin interrupciones. Todos los clubes mantienen una postura común sobre lo sucedido: rechazo absoluto a la violencia.

Juanma Mulió, coordinador de la UD Ibiza, reconoce que para la entidad celeste «ha sido complicado cuadrar todos los horarios». «Yo tuve la suerte de que había puesto dos partidos entre semana y no les afectó la huelga. Aun así, coordinar los horarios propios y de los rivales teniendo en cuenta días de entreno y extraescolares de los jugadores de ambos, ha sido complicado».

Tanto partido entre semana implica la suspensión de entrenamientos de otros equipos y afecta a la dinámica de entrenamientos, que ya venía lastrada por la suspensión de partidos en enero por el covid. «En fútbol-11 hemos tenido que acordar alguna alteración de orden de calendario y jugar como visitante partidos que nos correspondía como local, ya que las instalaciones estaban saturadas de partidos y entrenamientos; más nosotros que tenemos los equipos en tres sedes para los partidos (Can Misses 4 fútbol-8, Can Cantó infantiles y Sant Rafel cadetes y juvenil). Con todo, la colaboración entre clubes ha sido total», señala Mulió.

En cuanto a la causa, «es más que justificada», añade el coordinador de la UD Ibiza: «Había que apoyar al colectivo arbitral y espero que haya servido a todos los que estamos vinculados al fútbol base como reflexión de cómo afrontamos los fines de semana y competición de nuestros hijos y nuestros equipos».

Francesco Batagglia, coordinador de la SD Formentera, tiene aún más complicado organizar horarios. «Nosotros como club siempre tenemos un hándicap añadido. Un desplazamiento que marca mucho la diferencia en este sentido. No es fácil programarlo entre semana por diferentes motivos. El tiempo es muy justo, tanto cuando vamos a Ibiza como cuando los equipos de allí tienen que jugar aquí en Formentera. Entre salida del colegio y luego con barca de ida y barca de vuelta tenemos unos horarios marcados que nos impiden tener la libertad que tendrían los equipos de Ibiza», sostiene Batagglia, antes de añadir que cuando juegan fuera «los padres están muy colaborativos». «Saben que hay que adaptarse. No obstante, siempre intentamos poner el partido en el día y la hora de entreno para no mover entrenos. A los niños les gusta viajar, es una excusa para salir a Ibiza. Eso les viene bien».

En cuanto a la situación arbitral, desde el Formentera confiesan que «es un tema muy delicado». «En lugar de crear un ambiente tenso siempre queremos ayudarles. Como club tenemos que transmitir esto a padres, jugadores, técnicos y a todos. A veces se nos puede escapar algo por la tensión, pero tenemos que mantener siempre las formas», argumenta, antes de precisar que a los entrenadores les intenta «transmitir que se quiten de la cabeza el protestar a los árbitros, no es muy buen hábito». «Les digo que se centren y enfoquen en sus responsabilidades. El árbitro se puede equivocar, es parte del juego. Si te centras en protestar al árbitro pierdes atención en tus tareas principales para con los niños. Se debería pensar algo para que este tipo de situaciones no se repitieran. Si simplemente nos quejamos y luego no hacemos para mejorar, no conseguimos nada», concluye Batagglia.

Por su parte, el coordinador de la PE Sant Jordi, Fernando García, explica que desde el club han llevado a cabo «charlas con todos los equipos y con las familias». «Es una iniciativa que tenemos en el club para recordarles a todos dónde estamos y los comportamientos a llevar a cabo y a evitar. El parón nos ha venido muy bien para recordar el motivo por el que se producen todo este tipo de historias. Las personas que causan todos estos problemas enturbian un ambiente de deporte que es siempre muy sano», sostiene el coordinador verdinegro. Desde prebenjamines hasta juveniles, en la entidad de Can Guerxo «siempre les explicamos lo que está bien y lo que está mal, dándoles ejemplos lúdicos y demostrativos en los que les poníamos a ellos mismos como ejemplo». «Los niños, una vez han recibidos estas charlas, pueden comunicarlo en casa y de esta manera concienciamos también a las familias», apunta.

Javier Lapuente, entrenador de la SD Portmany, recuerda que son «un club muy grande» por lo que no es sencillo para los coordinadores «adaptar los horarios de partidos y que estos se ajusten a los horarios de entrenamiento de cada equipo»: «Nos hemos adaptado bien. La parte negativa es que ahora los equipos van a jugar varios partidos y van a tener poco tiempo de descanso. La federación nos mete prisa porque esos partidos tienen que jugarse sí o sí para no alterar el calendario. Quizás en los más jóvenes no afecte tanto, pero categorías como cadetes o juveniles si necesitan».

Respecto a la huelga de los colegiados, Lapuente lo entiende «perfectamente». «Las familias tienen que dar una imagen, a veces es un poco feo la imagen que proyectan sobre sus hijos», añade.

Por su parte, Christian Carranza, coordinador de la SCR Peña Deportiva, encuentra «lógico» que se suspendieran los encuentros en todas las categorías. «Hay que hacer una reflexión conjunta. Es intolerable que en el tiempo en el que estamos se produzcan este tipo de situaciones. Creo que las sanciones a los clubes deberían ser mucho más severas», sostiene.

En relación a la organización de partidos, afirma que »siempre es complicado ya que tienes que recortar o incluso suspender algún entrenamiento». «Nunca llueve a gusto de todos, al final tenemos que hacer un esfuerzo para adaptarnos», recalca.

Por último, el responsable de organización del Inter Ibiza, Antonio Díaz, confiesa que la reorganización de partidos ha sido «un auténtico quebradero de cabeza» para su club. «Si ya de por sí tenemos falta de espacio en nuestro campo al tener que compartirlo con otros dos clubes (CF Rapid y UD Ibiza), imagínate si tenemos que trastocar entrenamientos. En nuestro campo estamos saturados. Finalmente pudimos cuadrar todo con mucho trabajo», explica díaz, que sobre las agresiones en los campos deja claro que su club está, «por supuesto, en contra de la violencia no solo en el fútbol sino en cualquier recinto deportivo».

«Pienso que los árbitros están muy colapsados, van muy estresados. Ellos me lo dicen. Esto es debido al gran volumen de partidos que tienen durante el fin de semana», finaliza el responsable del Inter Ibiza en sintonía con la opinión reflejada por el resto de clubes pitiusos.

Sant Joan acoge una jornada por la igualdad

Sant Joan amaneció este sábado envuelta en los valores del Fútbol por la Igualdad. Coordinada por la jugadora Sonia Pinto y por Elisa Barceló, la exitosa diada contó con los talleres de Mariela Drago, gerente de Ligas Femeninas F7, organización de Perú que promueve el deporte femenino a través del desarrollo de actividades socio deportivas y la promoción de referentes femeninos. Los niños y niñas participaron en el evento de varias actividades y talleres cuyo objetivo ha sido el de transmitir la igualdad, el respeto y la tolerancia entre los y las más pequeñas. Los triangulares de diferentes edades fueron el punto alto para más pequeños y más grandes que disfrutaron de exhibir sus dotes futbolísticos sin distinción de género. La FFIB, a través de sus representantes, Tolo Darder, Rafa Roldán y Vicente Bufí, dio un mensaje de igualdad e incentivó a las niñas y a los niños a ser lo que quieran ser.