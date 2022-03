El CB Sant Antoni se mide al Canoe antes de la Copa

El CB Sant Antoni cuenta ya las horas para arrancar su participación en la Final de la Copa de LEB Plata de este sábado, pero antes debe superar este martes una dura prueba previa en la pista del Real Canoe (19.30 horas/Canal FEB) en el partido correspondiente a la 21ª jornada del grupo Este de la LEB Plata. Un choque que se presenta como un exigente último examen para los sanantonienses antes de prepararse para jugar la histórica final copera. Los isleños necesitan mejorar la mala imagen del pasado sábado, cuando perdieron en casa frente al filial del Valencia Basket (60-66). El objetivo es llegar con la moral alta al duelo copero, que se disputará este sábado 12 de marzo en la cancha del Teknei Bizkaia Zornotza.

Pero antes toca encarar al Real Canoe, en un importante duelo liguero en el que los isleños no pueden fallar.

«Como ya nos pasó frente al Alginet, el Canoe viene de unas semanas sin jugar porque aplazaron el partido del fin de semana, así que llevan una semana de preparación y descanso. No se si el hecho de jugar la Copa nos está afectando un poquito, por la ansiedad que tenemos de disputar esa final, y esto está afectando a nuestra manera de jugar. Debemos encontrar nuestra mejor versión», declaró Carles Flores, entrenador del Sant Antoni.

Encontrar «buenas sensaciones»

Para Flores, no sólo se trata de «ganar» este martes, sino también de encontrar «buenas sensaciones». «En el último partido volvimos a arrastrar esta mala racha de tiro exterior. El equipo no se encuentra cómodo en el juego ofensivo y tenemos que intentar ser ese conjunto que juega más en transición que en estático, porque en este último tipo de juego no brillamos tanto», indicó Carles Flores, que espera «un ritmo súper alto» frente al Canoe.

En este sentido, el entrenador de los de Portmany señaló como aspecto clave para ganar: «Tenemos que intentar dominar el juego», insistió el técnico, que quiere evitar problemas venciendo y convenciendo en tierras madrileñas.