Victoria del CD Ibiza pasada por agua

Con más de una hora y media de retraso, el balón comenzó a rodar - por decir algo – sobre Can Misses-3. El partido que inicialmente estaba programado para las 12 horas no pudo empezar por la cantidad de agua que había sobre el césped. El campo no era capaz de drenar tal cantidad de lluvia y los charcos se repartían prácticamente por todo el campo. Tras muchas dudas, el partido se acordó empezarlo a la una y media.

Justo antes de que el colegiado principal diera el pitido inicial, uno de sus asistentes se percató de un problema existente en la red de una de las porterías, lo que retraso un poco más si cabe el inicio del encuentro. CD Ibiza y Cerdanyola empezaron el partido con una táctica clara: El balón debía tocar el suelo el menor tiempo posible. Adaptarse o morir. Este estilo de juego le vino peor al conjunto local, acostumbrado a tener el balón y a proponer buen fútbol. Sin embargo, tal y como estaba el estado del césped, pocas combinaciones podían hacerse, ya que el balón apenas rodaba más de un metro sin pararse. La primera parte no será recordada en Can Misses-3 por su buen fútbol. A pesar de que los dos conjuntos lo intentaban, era prácticamente imposible prever los movimientos de la pelota una vez tocase el suelo, lo que dificultaba mucho un buen desarrollo del juego. Un par de ocasiones por equipo que se resumen en balones largos a la espalda de la defensa y finalización al primer toque o bien a balón parado. La más clara del CD, de Pepe Bernal de esta última forma, con un córner que casi se convierte en gol olímpico si no hubiera sido por el larguero. A medida que avanzaba el partido, la lluvia amainaba, y con el descenso del agua en el campo aumentaba el nivel futbolístico sobre el verde. Pasaron poco más de 30 segundos antes de ver la más clara del partido para los visitantes. Un disparo cruzado, fuerte y abajo de Servetti hizo trabajar de lo lindo al guardameta local, De la Osa, quien sacó una mano salvadora y evitó el primero de los visitantes. Tras esta primera ocasión, los acercamientos venían más por parte del Cerdanyola, que tuvo otra muy clara con un remate al larguero y el posterior rechace, pero el balón se marchó alto. El césped pasó en pocos minutos de estar lento y pesado a ser una superficie rápida y resbaladiza. Fue en el minuto 62 cuando, tras un saque de banda de Javi Serra, el balón fue despejado por la defensa rival, cayendo en la frontal del área. Jaume Villar golpó con pierna derecha de primeras, creando una parábola imposible de alcanzar para el portero visitante. Buen gol del jugador rojillo. Con el gol local, el CD comenzó a jugar de manera más relajada, pero sin perder intensidad. La mayoría de los ataques locales llegaron por banda derecha, pero sin demasiado peligro para el Cerdanyola. A falta de 5 minutos para el final, De la Osa realizó otra parada salvadora. Un balón lateral le cayó de nuevo a Servetti, quien disparó más bien centrado pero de la Osa, muy bien colocado, logró evitar el empate. Raúl Garrido:«No debería haberse jugado el partido» Raúl Garrido, técnico del CD, se mostró eufórico tras el pitido final: «Hemos hecho un esfuerzo titánico en un campo impracticable. El esfuerzo de mis jugadores ha sido enorme». Sin embargo, el entrenador mostró su disconformidad por haber tenido que jugar en estas condiciones: «Creo que el fútbol es un espectáculo y se ha visto perjudicado. Lo más importante es preservar la salud de los jugadores. Afortunadamente no ha habido ninguna desgracia, pero jugar así es peligroso para cualquiera de los dos equipos. Lo digo ahora que hemos ganado, pero creo que no debería haberse jugado el partido».