Paco Jémez: «El empate es lo mínimo que nos podíamos llevar de aquí»

Paco Jémez destacó tras el partido el buen fútbol desplegado por su equipo y aseguró que sus jugadores se marcharon con la sensación de haber podido remontar el partido. «No voy a valorar si el empate es justo o si deberíamos haber ganado, a mí me ha gustado mucho mi equipo. Hemos hecho un gran partido en un campo muy difícil contra un rival muy complicado de jugar. Me siento muy orgulloso como entrenador del fútbol que hemos hecho, hemos tenido muchas ocasiones y la sensación de la primera parte es que el resultado era demasiado injusto», analizó en rueda de prensa, antes de subrayar que el gol encajado a los 27 segundos fue «un accidente, producto del azar». «Hemos encajado un gol con mucha suerte, pero lo que más me ha gustado es que el equipo no se ha descompuesto, ha seguido manteniendo la idea, ha jugado muy bien al fútbol, ha hecho un despliegue físico espectacular y cuando no cejas en tu empeño es muy difícil que pierdas. Este empate es lo mínimo que nos podíamos haber llevado hoy de aquí», argumentó el técnico de la UD Ibiza.

« Nos vamos con la sensación de un trabajo no terminado, pero volvemos a casa con un punto importante» KEVIN APPIN - FUTBOLISTA DE LA UD IBIZA Jémez dijo estar «muy satisfecho» por que su equipo «cree en sus posibilidades» y aseguró que tras el empate en El Toralín «es un buen momento para darnos cuenta de la capacidad que tenemos de hacer buen fútbol». «En el vestuario no he visto excesiva alegría de los jugadores porque creo que piensan que se nos han ido más dos puntos a que hayamos sumado uno. Pero no es fácil empatar aquí», precisó. En cuanto a la lucha por el ‘play-off’, indicó que no tienen «necesidad de pensar a quién podemos coger». «Tenemos una pelea que es intentar estar ahí, este empate si lo refrendamos con una victoria ante el Leganés nos dará un salto muy importante. Aquí no se puede dormir nadie», añadió, antes de puntualizar que el de ayer fue «el mejor partido en cuanto a fútbol» que han hecho desde su llegada hace nueve jornadas. «Me lo he pasado muy bien, el equipo ha hecho un fútbol de altura», concluyó. Bolo: «Después de la última jugada me voy con tristeza» El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se marchó un poco contrariado por la actuación arbitral. «Después de la última jugada me voy con un poco de tristeza porque ya nos veíamos con los tres puntos. Los pequeños detalles son los que marcan los partidos, faltas para un lado o para otro te van minando y te sacan del partido. A los árbitros les mirarán sus jefes», dijo sobre el arbitraje de Gálvez Rascón. Respecto al Ibiza, destacó: «Sabíamos que enfrente teníamos a un gran equipo, que es alegre, que busca portería contraria, que mete mucha gente dentro del área y saca centros. Hay que valorar el trabajo del rival, el Ibiza está ahí por méritos propios».