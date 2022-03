Marc Tur: «Me veía luchando por las medallas, pero he pecado de ambicioso»

Marc Tur acarició el ‘top-ten’ individual en el Campeonato del Mundo de marcha disputado en Omán, pero hasta el último cuarto de la carrera también tenía opciones de medalla al marchar en el grupo cabecero. El de Santa Eulària volvió a demostrar su calidad para confirmar el papel de favorito del conjunto español. Tras su nuevo éxito internacional, el atleta ibicenco valoró su actuación y la del equipo en conversación con Diario de Ibiza.

«La carrera ha ido bien, estoy muy contento de haber conseguido el podio por equipos, que era lo importante. Ha sido una carrera muy dura, como ya dije, se ha notado el calor pero sobre todo la pendiente, la cuesta en el circuito. Yo me encontraba muy bien pero al final he pecado un poco de ambicioso, me veía luchando por las medallas y al final los últimos kilómetros se me han hecho todavía más cuesta arriba y he perdido muchas posiciones a nivel individual hasta quedar el undécimo», argumentó el deportista y médico de 27 años de edad.

Recuperado ya del esfuerzo, Marc Tur celebró «puntuar para el equipo siendo el tercer español» clasificado. «Eso hace que con el segundo y tercer puesto de Álvaro y de Miguel Ángel nos hayamos llevado el oro que estaba bastante difícil contra los japoneses, chinos y alemanas que han apretando bastante».

El internacional español se mostró «muy contento» con la medalla de oro por equipos y reconoció que aún tiene margen de mejora para pelear por los primeros puestos. «Individualmente es mejorable, pero es una distancia nueva y tengo que hacer unos cuantos ajustes. A nivel de equipo estoy muy contento de esa medalla», subrayó Marc Tur.