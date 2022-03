En el cargo desde 2016, el empeño de Bernardino Jaume ha sido desde el principio dar a conocer este deporte a través de campañas que invitan a probar esta disciplina. ‘Si lo pruebas te quedas’ o el golf en los colegios son dos de sus apuestas para fomentar el golf.

Bernardino Jaume preside la Federación Balear de Golf desde 2016. Satisfecho con los datos, en 2021 el número de jugadores federados llegó a 7.902 con 528 altas nuevas, lo que supone un incremento del 7,2%. El porcentaje, junto a Extremadura, más destacado de España.

Que un deporte crezca en número de jugadores es una buena noticia.

Sí, estamos en cerca de 8.000 deportistas federados y hemos crecido casi el doble en porcentaje que la media española.

Para quien todavía no lo haya probado, ¿cuáles son los atractivos del golf?

Es un deporte que se puede practicar hasta que el cuerpo aguante. Como ejemplo, conozco a un señor de 85 años que juega a diario. Se practica al aire libre, se camina mucho, exige precisión, es muy bueno para la concentración, el equilibrio, la coordinación. Además se puede jugar en familia y va muy bien para los niños y para los jóvenes.

« Es muy positivo que Diario de Ibiza se lance a invertir en un torneo y a difundir los valores del golf»

Quizá uno de los frenos sea el precio.

El golf no es un deporte de ricos ni de pijos, la gente tiene que quitarse el miedo y conocer un campo de golf. Invito a que los ibicencos se acerquen al campo de Golf Ibiza. Desde la Federación hemos diseñado una campaña ‘Si lo pruebas te quedas’ con cursos desde 90 euros y 10 horas, por los que han pasado unas 500 personas.

Otro de sus empeños es acercar el golf a las aulas.

En Ibiza hemos hecho formación en cuatro escuelas y hemos repartido material para practicar en las horas dedicadas a la educación física. Agradezco la implicación de estos colegios y de Golf Ibiza por ceder sus instalaciones. También quiero destacar que en Ibiza hay una Escuela de golf magnífica y un grupo de niños con un potencial muy bueno que compiten en muchos torneos.

El 19 de marzo se celebra el I Torneo de Golf Diario de Ibiza Trofeo Grupo Ferrá. ¿Qué supone esta prueba para Ibiza?

Es muy importante que Diario de Ibiza organice un torneo de golf como ya lo hace Diario de Mallorca, un campeonato de los más antiguos del calendario muy querido y muy seguido por los aficionados. Es también muy positivo que un medio de comunicación se lance a invertir en un torno y a difundir los valores del golf. Se trata de un acontecimiento que reunirá a numerosos jugadores e invitados, que si no conocen este deporte, se podrán acercar al mundo del golf.

« Contar con más campos de golf en Ibiza contribuiría a alargar temporada turística»

El golf es también una destacada fuente de ingresos para Balears.

Desde luego, según el estudio realizado recientemente por la Asociación de Campos de Golf y el Instituto de Empresa, el gasto que genera el turista de golf en Mallorca es de más de 500 millones de euros al año. Esta cifra se refiere al gasto indirecto, es decir, lo que se factura fuera de un campo de golf, un desembolso que llega a numerosos sectores de la economía. Es una actividad fundamental para tener un turismo de calidad, de experiencias, de deporte y no solo de sol y playa

Ibiza, con un solo campo, ¿está lejos de estas cifras?

Es cierto, porque Ibiza con un solo campo, de 27 hoyos, no entra en el circuito europeo. Quien va a jugar a Mallorca, no se desplaza a Ibiza ya que no está catalogada como destino de golf. Sí quiero destacar que los federados de Ibiza deberían dar las gracias por tener una empresa como Azuline Hotels al frente del campo. Han hecho una magnífica labor y desde la federación les damos las gracias por el esfuerzo.

Otro campo más, ¿qué supondría para la isla?

Contribuiría a alargar temporada turística, con el impulso económico que supone, e incluso en un futuro podría llegar a ser un deseado destino de golf.