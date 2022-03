Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité de Árbitros de la Federación Española, visitó ayer la Federació de Futbol de les Illes Balears para reunirse con decenas de colegiados de la federación, un encuentro al que también asistió el árbitro Cuadra Fernández, de Primera División, para transmitirles su apoyo tras el parón en el fútbol balear a causa de la violencia. «El respaldo ha sido absoluto. Esperemos que el parón sirva para que las personas se conciencien. El parón ha estado motivado y justificado, tenemos que estar al lado de los árbitros. Todo el mundo del fútbol sabe y entiende que había que hacer algo», explicó.

Si hay un colectivo de aficionados al que reclama mejor comportamiento es al de los padres y madres del fútbol base. «En un partido de fútbol de niños el ejemplo que dan muchos padres es nefasto. El comportamiento racional y deportivo es el único ejemplo que deben dar. Si seguimos por este camino vamos a mermar la capacidad de ir al fútbol. Desde la FFIB se está haciendo todo lo posible para evitar estas cuestiones», apuntó.

También pidió mayor vigilancia de los clubes hacia los aficionados violentos: «¿Qué hacemos, ponemos un policía detrás de cada aficionado que no sabe comportarse? Cada club sabe perfectamente quién es el que insulta, el que puede agredir, porque lo tienen localizado. No lo dejes entrar», reclamó.

Además, insistió en que si las medidas de prevención no funcionan entre la ley con todo su peso. «Cuando los medios preventivos fracasan, solo queda la aplicación de la ley en su máximo rigor. Los Comités de Competición tienen que decidir hacia dónde vamos», resaltó.

Por otra parte, Medina Cantalejo negó que exista una consigna de mayor rigurosidad contra las protestas de los entrenadores en el banquillo, en referencia a la expulsión de Luis García ante el Valencia. «Sé que la labor de un entrenador es muy complicada. Cuando las cosas no salen bien es normal que una persona en el área técnica esté nerviosa. Lo que pasa en el banquillo es fiel reflejo de lo que ocurre en el campo. No ha habido una consigna de una mayor dureza contra los entrenadores. El entrenador tiene una área técnica de la que no puede salir. Hay entrenadores que viven fuera de ella», explicó.

Una de sus críticas fue dirigida hacia el papel de los clubes, criticando actuaciones arbitrales y dando pie a a aficionados radicales «a sentirse con derecho a todos». «Antes los presidentes llegaban a insultar y agredir, llegando a haber un parón en el fútbol profesional. Ahora la maquinaria ha cambiado. Tenemos los community managers y webs oficiales de los equipos. Si desde la oficialidad plasman su queja, los aficionados radicales se sienten con derecho a todo», lamentó.

Por otro lado, dejó claro que el poco tiempo de juego efectivo no es culpa de los colegiados. «Si hay días que se prolonga el descuento hasta los diez minutos y te meten gol al final, pues no haber perdido el tiempo», zanjó.