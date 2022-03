El Inter Ibiza cae en Can Cantó y el Portmany es el único que gana

El Portmany fue el único de los conjuntos pitiusos de la Tercera balear que se anotó un triunfo en la jornada intersemanal disputada este martes, correspondiente a la 32ª fecha de la competición liguera.

Los sanantonienses no tuvieron piedad con el colista de la clasificación, el Son Verí, al que golearon en casa por un cómodo tanteo de 4-1, con goles de Borja (17’), Joel (58), Pau Torres (59’) y Sock (74), que desarbolaron a un rival que marcó el tanto del honor (4-1) a falta de poco menos de diez minutos para el final.

Con esta victoria el Portmany se mantiene en el séptimo puesto, pero ahora con 52 puntos, a tan solo uno del Santanyí, que marca la línea del play-off de ascenso con su quinta plaza.

El Inter Ibiza, por su parte, no pudo con el potente Manacor en Can Cantó, donde cedió una nueva derrota por 1-2, en un duelo en el que los locales fueron a remolque del cuadro manacorí, que se adelantó por dos veces en la primera mitad, a través de Codina (25’) y Riera (36’). Los interistas recortaron diferencias por mediación de Simigliani en el 81’, pero no les llegó su reacción para lograr empatar y se mantienen a tres puntos de la salvación.

El Sant Jordi y el Sant Rafel perdieron en sus salidas para visitar al Llosetense y al Santanyí, donde cayeron por 3-2 y 1-0, respectivamente.

Los verdinegros salen así de la zona de ascenso para ser ahora sextos con 53 puntos, aunque empatado a 53 puntos con el Santanyí. Los rafelers, por su lado, aguantan fuera del descenso en el 14º lugar con 31 puntos, a uno de su perseguidor más directo, el Mercadal.