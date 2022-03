El efecto rebote de la pandemia en las competiciones de balonmano en Ibiza

Las competiciones de balonmano en Ibiza, como en muchos otros deportes, se han visto tremendamente afectadas por el covid desde el inicio de la pandemia. Las ligas de las diferentes categorías se iniciaron esta temporada con ciertas restricciones y tanto clubes como jugadores han demostrado ser capaces de adaptarse a las limitaciones y a las normativas que llegaban desde las administraciones prácticamente cada semana.

El caso del balonmano ha sido un tanto especial. Las competiciones se iniciaron en el mes de septiembre. El problema vino de la mano de ómicron. Desde mediados de diciembre, los equipos comenzaron a tener bajas de jugadores confinados, aumento de positivos ... Por lo que se inició un ciclo de solicitudes de aplazamiento de partidos por parte de los clubes, con un resultado final que rozó el medio centenar de partidos aplazados antes de Navidad.

Llega un punto, justo con el pico de contagios, en el que la Federación se ve obligada a tomar una decisión, ya que la previsión de aplazamientos seguía siendo muy alta, por lo que se decide -por precaución y en concordancia con todos los clubes– paralizar la competición.

Los clubes vieron con buenos ojos esta opción, ya que tenían problemas de efectivos de jugadores en las categorías más jóvenes (que coincidían con la franja de edad menos vacunada en aquel momento). En las categorías sénior también afectó de manera importante, ya que, dada la situación en aquel momento, muchos jugadores querían evitar a toda costa viajar y meterse en espacios cerrados para eludir al máximo los contactos.

Viendo este panorama, la decisión mas sensata fue la que finalmente se tomó: paralizar las competiciones. La Federación tomó cartas en el asunto y decidió suspender las ligas federadas durante 15 días. Transcurrida esta primera quincena y al ver que la situación no mejoraba, se amplió durante otros 15 días, para eventualmente dejar listo el reinicio de las competiciones para el fin de semana del 19 de febrero en categorías infantil y cadete, mientras que las de alevines y benjamines empezarán este próximo y el siguiente fin de semana, respectivamente.

Frenazo en la promoción

Miguel López, delegado insular, es consciente de la dificultad que ha existido en estos últimos tiempos para la captación de nuevos jugadores: «Al inicio de cada temporada, tenemos que promocionar el deporte y hacemos recorridos por los diferentes colegios de la zona para darnos a conocer. Uno de los problemas principales que encontramos en su momento fue la dificultad para acceder a los centros educativos, ya que estos eran reacios a dejar pasar a gente externa para evitar al máximo los contactos. Sin embargo, la parte positiva en este aspecto es que una vez autorizados a poder entrar en los colegios, se ha notado un aumento en las inscripciones, ya que por ejemplo en categoría benjamín estamos rozando los 10 equipos, y en categoría alevín esperemos que podamos cerrar en seis e iniciar las competiciones. Acabamos de terminar las Copas y ahora damos inicio a la Liga hasta mediados de junio».

El lado positivo de las cosas

En todo en la vida siempre hay que verle el lado bueno a las cosas. Jesús Serra, presidente y a la vez coordinador del Balonmano Santa Eulalia, confiesa que a pesar de que la pandemia trajo más perjuicios que beneficios, también ha servido para abrirle los ojos a muchas familias: «La pandemia generó mucha inseguridad en las familias y los parones no han beneficiado para nada. Sin embargo, creo que también ha tenido un efecto positivo. Las familias ahora saben de la importancia del deporte para sus hijos y las relaciones sociales. Saben que sus hijos e hijas necesitan salir y relacionarse y ahora le dan si cabe más importancia. En nuestro caso particular, tenemos muchos más niños que antes de la pandemia. Se ha notado la pérdida de entrenamientos y rutinas, pero no así en cuanto al número de jugadores, al menos en nuestro club. Las familias que están detrás de los niños y niñas empujando para que vengan, son conscientes de la importancia del deporte».