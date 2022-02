La Peña Deportiva saca pecho y se aferra a la pelea por el ‘play-off’

Fin de semana casi perfecto para la Peña Deportiva. Los de Manolo González se llevaron la victoria en el Municipal en un partido dominado por los locales y que, hasta el primer gol peñista, no se terminaba de decantar por ninguno de los dos lados.

El partido comenzó de manera muy intensa, con la Peña presionando bastante arriba y con mucho nerviosismo por ambos equipos. Ninguno era capaz de hilar ninguna jugada de más de tres toques seguidos, se abusaba del balón largo y las ocasiones llegaron con cuentagotas en la primera mitad. La más clara de la Peña llegó en el minuto 33 de mano de Ramón López, tras un pase atrás de Chinchilla que con una buena jugada por banda derecha dejaba sentado al portero y enviaba el balón a Ramón López cerca del punto de penalti. Sin embargo, el delantero oscense mandó el balón a las nubes.

La más clara del conjunto visitante llegó justo antes del descanso, con un doble remate de cabeza. El primero de Sasha al larguero tras un centro lateral y el segundo fuera tras el posterior rebote.

Poco más de treinta segundos tardó la Peña en hacer el primer gol del partido tras el paso por vestuarios. El joven Arnau Ortiz regateó desde la frontal, y con un disparo seco, duro y abajo con su pierna izquierda sorprendió a todos, incluido el portero. Gol celebrado con mucha rabia y dedicado a sus familiares presentes en la grada.

A partir de ahí, el partido se volvió un poco bronco, con muchas interrupciones y con alguna entrada de amarilla que bien podría haber sido de otro color.

No fue hasta el minuto 72 cuando Chinchilla, en una jugada parecida a la del primer gol, anotaba el segundo del partido con un disparo fortísimo que entraba a la derecha del portero y que ponía tierra de por medio. Un poco más de ventaja para los locales.

Regreso agridulce de Piera

Joan Piera entró dos minutos más tarde y, en su primer balón, volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: marcar. La jugaba fue muy trabajada por otro recién incorporado, Ton Ripoll, quien por banda derecha llegó antes a un balón dividido contra el portero, centrando al área pequeña y permitiendo que Piera solo tuviera que empujar el cuero para hacer el definitivo 3-0. Pocos minutos más tarde, el alicantino tuvo que abandonar el terreno de juego para evitar problemas mayores tras resentirse de unas molestias. «Esperemos que no sea nada. Él cree que solo ha sido un susto y ha parado por precaución», dijo tras el partido el entrenador de la Peña.

Manolo: «Todo se ajusta y se iguala mucho por arriba» Tras el partido, Manolo González reconoció la importancia de los tres puntos. «Tal y como estaba la jornada pasada había mucha distancia con los de arriba. Esto qué hacía, que a la larga tuviéramos que jugarnos un puesto -presumiblemente– con el CD Ibiza. De esta manera todo se ajusta e iguala mucho más, dejando más abierta la competición. Esto yo creo que nos interesa a todos los de arriba», aseguró el técnico de la Peña. Del partido destacó la intensidad de su equipo:«Ya en la primera parte merecíamos ir por delante. Estoy muy contento por mis jugadores».

Con el partido prácticamente decidido llegaron los mejores minutos de los visitantes. Dos jugadas en los instantes finales que podrían haber puesto un poco de emoción al partido. La primera, en el 85, haciendo trabajar de lo lindo a Javi Seral, con un disparo desde dentro del área ante el que el portero local reaccionó con grandes reflejos.

La segunda, con un gran disparo en el que hubiera sido uno de los goles de la temporada. El balón salió disparado con un sube-baja rapidísimo, impactó con el larguero y se marchó fuera. Ambas ocasiones a cargo de Miguel Fernández, dorsal 14 del Badalona.

La victoria de la Peña no solo se traduce en tres puntos. Los principales competidores pincharon en sus respectivos partidos. A excepción del CD Ibiza, el resto no pudieron ganar. Teruel, Espanyol B y Formentera no sumaron. El Numancia únicamente consiguió un punto. La lucha continúa.