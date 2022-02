Xisco Muñoz, entrenador del Huesca, aseguró tras la derrota en Can Misses que su equipo no había estado «a su nivel» y que los «pequeños detalles» les siguen «penalizando», como el «del saque de banda que nos ha costado el segundo gol», indicó. «No podemos fallar a estas alturas de campeonato, no hemos sido efectivos», añadió. El mallorquín lamentó que el margen de error de los suyos para alcanzar el ‘play-off’ «cada vez es menor». «Tenemos que tener la exigencia de un equipo del primero al sexto. No estamos consiguiendo ser constantes. Si no avanzamos, tendremos problemas», dijo al respecto.

Sobre la UD Ibiza y sus aspiraciones, Muñoz opinó que es un equipo «bien trabajado»y que tiene «intensidad, buena pegada y definición buena». Admitió que el partido fue «divertido», con «dos equipos valientes», y concluyó asegurando que la UD Ibiza «está en una buena posición para intentar luchar arriba».