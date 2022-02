Paco Jémez: «No hay necesidad de mirar para atrás, todo lo contrario»

El técnico de la UD Ibiza, Paco Jémez, se mostró comedido en su análisis del importante triunfo conseguido ante el Huesca a base de buen juego y un fútbol netamente ofensivo. El cordobés aseguró en rueda de prensa que el encuentro tuvo «de todo» y le dio «mucho valor a esta victoria por la entidad del rival». «Para ganar a este tipo de equipos, aunque la gente piense que puede ser algo normal, en verdad hay que hacer las cosas muy bien. Y hemos sabido crear muchas ocasiones de gol y también hemos sabido superar una situación adversa que no nos ha condicionado. Que la gente se vaya contenta es tan importante para nosotros como el hecho de ganar. Que esa sinergia entre el equipo y la afición vaya incrementándose», indicó Jémez.

« Si al final no quedamos entre los seis primeros no me gustaría que pudiera parecer una decepción»

En cuanto a la posibilidad de luchar por el ‘play-off’ de ascenso, que está a un solo punto a expensas de lo que haga el Girona hoy en Leganés, Jémez reconoció que ahora mismo tienen que «mirar hacia arriba», porque «no hay necesidad de mirar para atrás, todo lo contrario». «Si queremos estar arriba, tenemos que ganar varios partidos seguidos y en este sentido, la próxima jornada tenemos un encuentro clave ante la Ponferradina. De todas formas, si al final no conseguimos meternos entre los seis primeros, no me gustaría que pudiera parecer que eso es una decepción, porque no sería justo. No quiero que se apague la ilusión. [El ‘play-off] sería una alegría, pero no puede ser una decepción», declaró el técnico de los celestes.

Jémez destacó las actuaciones de los jóvenes Escobar y Appin, quienes en su opinión tienen todavía «mucho margen de mejora» y «el trabajo y la profesionalidad» de Germán, Fran Grima y Morillas, que volvieron a jugar tras siete jornadas en blanco desde la llegada del cordobés. Además, preguntado por los periodistas confirmó que las molestias que dejaron finalmente fuera de la convocatoria al delantero Sergio Castel se debían a unos dolores en la planta del pie.