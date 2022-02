Misterio en torno a unas molestias de Sergio Castel, del Ibiza: «Preguntad al médico»

Sergio Castel no tiene garantizada su presencia en el once titular que reciba al Huesca en Can Misses a partir de las cuatro. El máximo goleador de los celestes, con 9 dianas, no habría participado en los entrenamientos de esta semana y su técnico, Paco Jémez, desconcertó a los periodistas con su respuesta sobre si Castel tiene alguna lesión.

«Si queréis información de Sergio se lo pedís al servicio médico. Tiene una molestias pero no sé qué molestias son. No sé de medicina, lo mejor es que el servicio médico haga un parte y que diga qué molestias ha tenido o qué le pasa», explicó Jémez dejando varias dudas en el ambiente. Al persistir las preguntas sobre si el delantero de origen vasco estará hoy disponible para jugar, reiteró: «Ha entrado en la convocatoria. Sergio lleva con unas molestias más tiempo del que debería, esta semana no ha entrenado casi ningún día, pero yo no entiendo de medicina. Si queréis más información, son los médicos». El entrenador cordobés no acabó de desvelar si partirá de inicio. «Viene convocado pero no ha entrenado en toda la semana. De hecho en principio la idea era ni meterlo en la convocatoria, pero tenemos una plaza ahí, como no come pan lo ponemos, si sus molestias le permiten echar una mano lo hará, y si no, no jugará», añadió.