Joan Carles Cardona: «Creo que estoy para disputar el podio»

El windsurfista formenterense Joan Carles Cardona arranca hoy en Cádiz su participación en la Copa de España de iQFoil. El regastista del CN Arenal asegura que acude a esta cita «con buenas sensaciones», aunque no llega en su mejor momento.

«El invierno ha sido bastante malo y no he navegado mucho. El tiempo en diciembre y enero ha sido horrible de viento. Y por cuestiones de trabajo que he preferido priorizar no he podido ir con el equipo nacional a entrenar en Lanzarote, con lo cual no he podido tener esa ventaja», apunta el windsurfista, al tiempo que explica: «Después de trabajar todo el verano en mi club me salió la oportunidad de una plaza en la Fundació d’Esport Balear como entrenador en el Centro de Tecnificación y hasta ahora he estado compaginando ambas cosas. Para mí es un orgullo poder transmitirles ahora a los chicos lo que yo he ido aprendiendo y lo que gente como Asier Fernández me enseñaron a mí en su día».

En Cádiz, a luchar con los mejores

No obstante, Joan Carles Cardona confirma que en las aguas gaditanas, donde estará el también formenterense Xicu Ferrer Juan, tratará de pelear por estar entre los mejores.

«Mi objetivo ahora es hacer un buen Trofeo Princesa Sofía, en abril. He estado tres días navegando en Cádiz y las sensaciones no son malas. La verdad es que voy muy rápido, aunque quizá me falte un punto en lo competitivo por la falta de regatas. Así que, de aquí al Princesa Sofía espero coger ese puntito de forma. A ver si allí puedo hacer algo chulo», avanza el regatista pitiuso, antes de apuntar: «Aquí, en Cádiz, aunque en la flota internacional no van a estar todos, a nivel nacional sí que no va a faltar ni uno. Yo creo que estoy para disputar el podio, seguro. Y no digo que no tampoco a la primera plaza porque las sensaciones de estos días son muy buenas».