Marta Arce: «Los pequeños no tienen prejuicios, se los enseñamos los mayores»

Marta Arce Payno (Valladolid, 27 de julio de 1977) padeció en su infancia la falta de concienciación y empatía por ser albina y tener una discapacidad visual, pero ahora puede presumir de haber obtenido tres medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano, entre los años 2004 y 2012 y, sobre todo, de fomentar la inclusión entre el profesorado y con los más pequeños.

¿Como evalúa las primeras charlas realizadas en centros educativos de Ibiza en el marco del programa de deporte inclusivo?

Lo evalúo muy positivamente porque la verdad es que los centros están colaborando mucho, lo están preparando, se nota que cuando llego han estado trabajando en las actividades que vamos a hacer, saben de lo que hablo y tienen esa sensibilidad, luego el busco que el mensaje que yo les traslado cale un poquito más.

¿Cómo surge esta iniciativa para participar en el programa de deporte inclusivo con el Consell?

Fue gracias a Mauro Grassi, profesor ibicenco de educación física que está haciendo el doctorado en la cátedra de estudios de deporte inclusivo y este programa se está llevando a cabo en comunidades como Madrid y Extremadura y qué mejor sitio para llevarlo a cabo que en su casa. Mi historia, mi experiencia refleja perfectamente lo que representa el programa..

¿Cuáles son las ideas clave que quieres transmitir a los chavales de la isla?

La idea es que comprendan que el deporte inclusivo depende de todos, no es exclusivo de las personas con discapacidad, es una actividad de la que todos debemos formar parte adaptándola de una u otra manera o no necesariamente adaptando nada sino no dejando a nadie fuera. Trato de explicarles ese concepto, que el deporte inclusivo no siempre es adaptado al uso, es una mezcla que hacemos para poder jugar todos juntos cuando hay alguna persona con discapacidad en nuestro entorno para que no se queden excluidas.

¿Qué tal ha visto el nivel de concienciación en los centros que ha visitado?

La verdad es que fenomenal, los centros que se adhieren a un programa así, por ejemplo en Blancadona, tenían un nivel de concienciación tan grande que no podían entender que no existiera en otros sitios. Me recordaba a cuando era pequeña que algún compañero de clase pensaba que en todos los coles había un albino. En Can Guerxo también estaban súper concienciados.

Imagino que es fundamental concienciar cuando más pequeños sean los alumnos, mejor.

Básicamente los pequeños no tienen prejuicios, los van adquiriendo, se los vamos enseñando los mayores. Vamos haciéndoles dudar de sus capacidades y de las de los demás, estamos nosotros les vamos creando las barreras. Cuando les digo que nadie debe quedarse fuera y que tenemos que buscar la forma de jugar todos, ellos flipan con las cosas que se les ocurren, pero si hay alguien que no se está divirtiendo tienen que volver a pararse y pensar porque el objetivo no es la competición sino divertirse. Las competiciones son eventos deportivos que tratan de hacerse en igualdad de condiciones y no están asociados al ocio ni a la educación física.

Supongo que también son importantes la implicación y la formación del profesorado.

Gracias a esta cátedra se está trabajando más pero entiendo que muchas veces depende del profesor. Si tienes un profesor concienciado, que le interesa sacar a los chavales adelante con dificultades incluidas va a ir todo rodado, pero si no es así es un auténtico desastre y seguirá pasando lo mismo que hace 30 años. Estoy en contacto con padres de niños con discapacidad y las pasan canutas, van a hablar con los profes y son incapaces de comprender lo que les están diciendo. Es un tema personal, vas a un cole donde hay profes maravillosos y el conjunto del centro puede ser estupendo, pero si te toca el profe chungo, te ha tocado.

¿Las últimas crisis asociadas a la economía y a la pandemia han ayudado a que haya más empatía o han aumentado los riesgos de exclusión?

Los niños aguantan carros y carretas. En el ámbito escolar no se nota tanto porque los niños por su propia naturaleza acatan lo que se les va imponiendo y han resistido la pandemia con mucha disciplina, pero es cierto que la pandemia ha supuesto un varapalo porque entre las personas con discapacidad ha aumentado el paro salvajemente, ha sido desastroso. Si el acceso a las tecnologías es complicado en general para muchos estratos sociales, para las personas con discapacidad apaga y vámonos.

¿Cómo creció en el deporte con una discapacidad visual hasta el punto de ser medallista paralímpica?

Pues empecé a crecer cuando tenía 20 años, porque antes no había hecho deporte. Por eso voy a los centros a hablar de esto, porque mi experiencia en el cole no fue buena. Yo siempre pensaba que no servía para hacer deporte, que se me daba muy mal, que no era para mí, y esa pequeña lluvia fina que va cayendo, que nadie te dice nada pero que está en el ambiente, al final crees que tú eres el problema y que el ambiente no es accesible, acogedor y adaptado. Empecé a hacer deporte y a entender que no solo tenía capacidades sino que podía ser buena en el deporte.

Las experiencias en los Juegos Paralímpicos también le habrán servido de refuerzo emocional.

A mí el deporte me salvó desde un punto de vista personal, a la hora de esperar y exigirme más de mí, de no ser víctima del ‘yo eso no lo puedo hacer’. Siempre se puede hacer de otra manera, y en eso consiste lo que les explico a los chavales. Que igual que se hace una adaptación metodológica para una clase de lengua, se puede hacer en educación física y en el patio para jugar.

¿En qué medida le habría ayudado a usted recibir estas charlas sobre deporte inclusivo de pequeña?

Me encantaría saber eso, tengo una curiosidad interna de saber cómo me hubiera sentido escuchando esto. Pienso a veces que quizás hubiera negado que yo tuviera algún problema porque cuando estás sola ante el peligro tiendes a querer hacerte fuerte y que las debilidades son el mal. Luego piensas que todos tenemos derecho a tener un ambiente acogedor y a tener los recursos que necesitamos. Me gustaría haberlo escuchado la verdad.