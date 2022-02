Emotivo adiós «a uno de esos ‘locos’ que aman el fútbol sala»

El fútbol sala ibicenco despidió ayer a Marcelino Hernández, (Baza, 10-03-1974), exdelegado de este deporte en la isla y principal impulsor de las competiciones femeninas, fallecido este miércoles a los 47 años de edad tras una larga enfermedad.

Sus seres queridos y una amplia representación del fustal pitiuso rindieron el último adiós a Marcelino ayer en un velatorio en Pompas Fúnebres y en la iglesia de San Pablo, en Can Escandell. El máximo responsable del Gasifred Atlético, Juan Ruiz, rinde en Diario de Ibiza unas palabras de cariño y agradecimiento al que fuera uno de sus grandes aliados en la promoción del fútbol sala.

«Es una pérdida para todo; para nosotros [en referencia a la UD Ibiza-Gasifred], por supuesto, porque trabajaba estrechamente con la directiva. Las mesas suelen tener de cuatro a seis patas, en nuestro caso nos falla una pata muy importante de esa mesa. Todo el mundo quería a este chico. Me acuerdo que hace más de 10 años cogió su invalidez y nos dijo que estaba aburrido, que le gustaría participar en temas de fútbol sala porque le gustaba mucho, que si le dábamos una oportunidad para ayudarnos en cualquier cosa. La directiva lo sopesamos, sabemos que este tipo de personas en los clubes no se dan en muchas ocasiones. Yo no le conocía, entró a trabajar con nosotros y en estos 10 o 12 años ha hecho siempre un trabajo ejemplar, y sentíamos ese amor que tenemos los locos por el fútbol sala. Tenemos muchas cosas que agradecerle», comienza en su relato el presidente en funciones del Gasifred, que prosigue: «Y a nivel federativo, más todavía. Nosotros sólo teníamos el equipo masculino, además de las escuelas municipales. Circunstancialmente se empezó a hablar del fútbol sala femenino por un grupo de chicas que se habían quedado sin espónsor. Él nos dijo que si nos hacíamos cargo y que así, además, tendríamos un equipo femenino. Nos reunimos, dimos un paso adelante y se empezó a trabajar con el equipo. No había nada federado, se hizo una Liga privada en la que Marcelino hizo un papelón: era la mano que mecía la cuna junto a las jugadoras del femenino. Qué curioso que justo el año que ha dejado montada la primera Liga federada de fútbol sala femenino es cuando se nos va. Como diciendo, mira, ahí dejo el trabajo que quedaba por hacer y dejo montada una Liga federada con nueve equipos femeninos de tres islas».

Juan Ruiz concluye «agradeciendo enormemente» el trabajo de Marcelino Hernández. «Vamos a echarlo muchísimo de menos. Toda la directiva nos hemos reunido, hablando poco, y sólo recordando cómo era como persona y cómo hacía su trabajo. Hemos recibido infinidad de llamadas y mensajes, de clubes de Mallorca y de la zona de Barcelona, dándonos el pésame por esta gran pérdida. Queremos y haremos lo imposible para tener un Memorial anual en Ibiza con los equipos femeninos, como recordatorio de este gran personaje que ha sido Marcelino para el fútbol sala de Ibiza».