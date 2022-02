Marcelino Hernández, directivo de la UD Ibiza-Gasifred y delegado de fútbol sala en Ibiza, falleció este miércoles a los 47 años, tras varios años de lucha contra varias enfermedades de gravedad. El club notificó ayer a través de sus redes la muerte de Marcelino Hernández, una persona muy querida por todos en la entidad isleña y que deja una profunda huella en el deporte ibicenco, donde fue de los impulsores de la cantera pitiusa y del fútbol sala femenino, además de promotor de la Liga Regional femenina federada, de reciente creación.

Vicent Tur, delegado de la UD Ibiza-Gasifred, se mostró ayer «muy triste» y desconsolado por el fallecimiento del directivo y de un amigo con el que compartió muchos momentos entrañables e inolvidables en el club. Sobre el trágico desenlace de ayer, Vicente Tur explicó a Diario de Ibiza: «Marcelino llevaba ya mucho tiempo enfermo y había entrado y salido en numerosas ocasiones del hospital porque se recuperaba y seguía adelante. El sábado se sintió mal y acudió a Urgencias de Can Misses y lo ingresaron. Yo le escribí anoche -por el martes- porque el femenino tenía que viajar a Mallorca a jugar y ya no me contestó. Su hermano me dio por la mañana la noticia de que había fallecido».

Hoy, a las 12 horas, la plantilla acudirá a Pompas Fúnebres Ibiza para despedir al directivo y mostrar sus condolencias. Y posteriormente, a las 15 horas, en la iglesia del barrio de Casas Baratas se celebrará la misa y el posterior sepelio de Marcelino Hernández. Descanse en paz.