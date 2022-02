Días de fútbol: algo más que goles

El pasado sábado 12 se unieron todos los factores necesarios para que la III Diada de fútbol sala de la temporada (la cuarta, si contamos con la primera de promoción celebrada al final del pasado verano), organizada por la UD Ibiza –Gasifred fuera todo un éxito: Goles, buen ambiente y un tiempo que animó a salir y no quedarse en casa.

Desde bien temprano, el balón ya rodaba por las canchas de ses Figueretes. Un día en el que todos ganan; sobre todo los jugadores, encantados, ya que tienen la oportunidad de competir, independientemente del resultado. «Aquí verás que no hay un ganador, no existen los resultados. Los niños compiten, como es natural, pero no le damos importancia a los resultados. Lo que buscamos es que los niños y sus familias puedan disfrutar de una mañana completa de fútbol», explica Iván Martín, el organizador e ideario del evento.

Los más animados y numerosos eran de Cosmitos, de Formentera. Cerca de 30 jugadoras participaron en la Diada. Sus familias decidieron también desplazarse hasta Ibiza al más puro awaydays inglés. Casi 60 personas formaban la comitiva formenterense. «El autobús iba a reventar», comentaba entre risas Anabel, jugadora del primer equipo del Cosmitos. Razón no le falta. En Cosmitos son aproximadamente 50 jugadoras en total contando con todas las categorías de fútbol base, por lo que desplazar cerca del 65% del total del club puede considerarse un éxito.

«Además de ser jugadora del primer equipo, siempre intento echar una mano en todo lo que pueda», señala una mujer ‘de club’, sabedora de que este tipo de jornadas permite a las chicas disfrutar de la verdadera esencia del fútbol. «Es una gran oportunidad para las chicas, ya que durante el año no podemos competir. No existen ligas federadas de fútbol sala en Ibiza y Formentera, por lo que las jugadoras lo único que hacen durante todo el año es entrenar. Este tipo de días sirven para, al menos, permitirlas experimentar lo que es la competición». Anabel también adelantó que Cosmitos tiene previsto organizar su propia Diada en Formentera en las próximas semanas: «La verdad es que es una idea que llevamos tiempo queriendo llevar a cabo. Las chicas se merecen jugar como locales alguna vez, y las familias seguro que también agradecen verlas jugar en casa».

Unas familias que agradecen ver a sus hijos correr tras el balón, anotar sus primeros goles y aprender valores a través del deporte, tal y como indicó Montserrat, madre de uno de los cerca de 100 participantes que se dieron cita en la mañana del sábado. «Se respira deportividad y muchas ganas de pasarlo bien», indicó.

Vila y Formentera, presentes

Todos ellos, a excepción de Cosmitos, que viaja desde Formentera, vienen de colegios del municipio de Ibiza: Sa Graduada, Portal Nou, Consolació, y Figueretas, además de Cosmitos. «Los entrenadores siempre son integrantes de nuestro primer equipo, pero cada colegio aporta sus jugadores. Si en alguno de los colegios no hubiera niños suficientes para formar un equipo, les derivamos directamente a Figueretas. De esta forma damos facilidades a las familias y conseguimos lo más importante: Que ningún niño se quede sin jugar», argumenta Iván Martín, quien con este tipo de iniciativas quiere mejorar también a nivel de club, promocionando su nombre y organizando estos eventos que permiten que todos los niños puedan disfrutar del futbol sala, indistintamente de la edad o del nivel.

«Se nota que había ganas de fútbol. Las familias, los críos…que uno de tus jugadores te diga que no puede dormir la noche anterior porque tiene muchas ganas de jugar, a uno como entrenador le alegra», reconoce Saúl Marrupe, capitán del primer equipo de la UD Ibiza -Gasifred y entrenador del CP Portal Nou. «Queremos enseñarles a los niños unos valores: compañerismo, compromiso, trabajo... Entre todos los que estamos intentando sacar esto adelante queremos transmitirles que el deporte les puede aportar muchas cosas», puntualiza.

Y, por último, el barrio. El de ses Figueretes es un barrio venido a más. El deporte es una herramienta de transformación social, y así lo ven también desde el propio club: «En ses Figueretes antes no había tanta vida como ahora. El Ayuntamiento sabe que hacemos un buen trabajo gestionando las pistas y organizando esta clase de eventos, permitiendo que haya movimiento en las canchas prácticamente durante todo el día. Nos dan muchas facilidades desde la administración, cediéndonos estos espacios públicos para fomentar el fútbol sala y haciendo que los gastos para la organización sean prácticamente cero. Siempre es de agradecer».