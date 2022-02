El Can Cantó no logra imponerse al La Salle Palma y cae por 60-69

El equipo júnior femenino del Can Cantó-Ingenieros Roig Marí no pudo hacerse este fin de semana en casa con un triunfo en el partido de la cuarta jornada de la Liga Interilles. Las ibicencas se enfrentaron en Es Pratet al La Salle Palma en un choque muy complicado en el que las palmesanas controlaron siempre el desarrollo del juego y estuvieron todo el partido por delante del Can Cantó, que se mostró muy nervioso y que falló entradas fáciles a canasta.

A pesar de todo, las chicas del Can Cantó pelearon hasta el último minuto del partido con gran intensidad defensiva, pero no fueron capaces finalmente de conseguir la remontada en el marcador. El partido entre ibicencas y palmesanas concluyó con una victoria visitante, tras imponerse por un marcador de 60-69.