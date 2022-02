Paco Jémez: «Lo normal en nuestra posición es mirar arriba y no mirar atrás»

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, destacó la gran dificultad que tuvo derrotar a un rival como el Cartagena y puso en valor la campaña que está haciendo el equipo ibicenco, debutante en la categoría. El cordobés reconoció que, acostándose a tres puntos de la sexta posición, «lo normal es mirar arriba y no mirar atrás», pero hizo hincapié en que el entorno no debe aspirar a cotas sin haber cumplido otra primordial como es la salvación. «Por mucho que queramos correr, tenemos que pasar por los 47-50 puntos que te da la permanencia. Me interesa el sábado con el Tenerife. Si seguimos apretando y no le damos valora a lo que están haciendo los futbolistas, parece que estás a disgusto. Conseguir lo que está consiguiendo este equipo es muy difícil, hay que disfrutar de la victoria, exigir también pero dando valor a lo que está haciendo el equipo, que tiene mucho mérito», argumentó Jémez.

El técnico nacido en Gran Canaria destacó la aportación de Javi Lara y de Javi Pérez en la segunda mitad para dar claridad a los ataques celestes ante un Cartagena «incómodo» y «difícil». «Hemos tenido mucho control por momentos y lo hemos perdido en otros, hemos salido mejor de la presión en la segunda parte, con los dos Javis. Nos han dado tranquilidad, sosiego, Kevin también, Davo se ha venido arriba y nos ha dado cosas. El marcador ha podido ser un poco más abultado. El Cartagena solo nos ha llegado en balones aéreos», indicó Jémez, que se mostró «contento» por ganar a un rival que estaba mejor clasificado que la UD Ibiza y porque la victoria les acerca «un poquito más al objetivo marcado». Jémez también se refirió a las decisiones del VAR. «El primer penalti, ni idea. El segundo sí me parece penalti, pero estoy a 90 metros. No nos habían pitado un penalti todavía, alguna vez tenía que ser», señaló el técnico celeste, quien admitió que «es raro» que tras 26 jornadas no les hubieran pitado un solo penalti a favor. «Era extraño que después de tantos partidos no te piten al menos un penalti, no por casualidad. Y de golpe y porrazo te encuentras con dos. Es una parte más del juego, la semana pasada nos pitaron dos en contra. Unas veces son, hay que buscarlo y estar ahí», puntualizó.