UD Ibiza | Luis Carrión «jura» que el colegiado les dijo a sus jugadores: «Os jodéis»

El entrenador del Cartagena, Luis Carrión, denunció tras el partido la actuación personal del colegiado Quintero González hacia sus jugadores y cuerpo técnico. El preparador aseguró que el trencilla andaluz les «faltó al respeto» y que expulsó a su ayudante «sin decirle nada». «He escuchado cosas de los árbitros, ‘ha dicho os jodéis’, ha echado a mi segundo por nada, lo juro por mis hijos. Hay micrófonos, se escucha todo, las faltas de respeto no me gustan, me gustaría que también se mirara esto. Con este árbitro siempre tendremos penaltis y expulsarán a mi segundo. Es un recién ascendido, está nervioso y comete errores», dijo Carrión visiblemente molesto en la rueda de prensa posterior al encuentro, donde reiteró su malestar con el trencilla del partido. «Yo no miento, juro por mis hijos que ha recibido una roja mi segundo sin decir nada. Los hay que tienen más paciencia, más poso en la categoría. Pero con las tarjetas este parece el más rápido del Oeste. Que castiguen como nos castigan a nosotros», añadió Carrión, que no se mostró disconforme con las decisiones del VAR. «De los penaltis no digo nada, lo otro es como persona. El VAR ha mejorado mucho y no se pitan tantos penaltis, menos hoy», lamentó el técnico del Cartagena, un equipo que se marchó «jodido» por la derrota en un choque que, bajo su punto de visto, debió acabar en «empate».