UD Ibiza: Doblete del VAR y subidón celeste

La justicia poética llega en algunas ocasiones para equilibrar una balanza inclinada de manera abusiva o demasiado parcial; una especie de karma que compensa acontecimientos adversos y muchas veces alejados de la razón. El VAR restauró ayer parte de ese desequilibrio que venía padeciendo la UD Ibiza respecto a los penaltis y tumbó al FC Cartagena por 2-1 gracias al videoarbitraje en el partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de LaLiga SmartBank.

El equipo de Paco Jémez certificó su superioridad en el terreno de juego gracias a los dos primeros penaltis que recibe a favor esta temporada, dos penas máximas transformadas por Miguel Ángel Guerrero, a los 23 minutos, y por Cristian Herrera, a los 75, que acabó decretando el colegiado Quintero González a instancias de la sala del VAR. Si la pasada semana el cuadro isleño fue objeto de dos penas máximas en contra frente al Almería, para contabilizar un total de nueve esta temporada, ayer saboreó una pizca de esa justicia divina para adjudicarse su primer triunfo por la vía de los once metros.

A los 4 minutos, el Ibiza aprovechó un saque de esquina visitante para armar una rápida contra que solo pudo frenar Gastón Silva, en boca de gol, despejando a córner el peligroso centro de Sergio Castel. Poco después se dio una situación inversa, con Goldar desbaratando una opción franca para el goleador Rubén Castro tras una rápida transición de los albinegros por la banda derecha.

Los de Luis Carrión, como el Almería la pasada jornada, ejercieron una presión alta que puso en muchos aprietos la salida de balón celeste, si bien el arranque del encuentro se desarrolló en términos de igualdad.

A los 12 minutos probó fortuna Herrera en un golpe franco cometido sobre Castel, pero el canario estrelló el disparo contra la barrera, al igual que Diop en el rechace. Davo, que comenzaba a explotar su velocidad por ambas bandas, entró como un puñal por la derecha al filo del minuto 20 y su centro al área lo interceptó Gastón Silva con el brazo. El equipo ibicenco reclamó penalti ante la desidia de Quintero González, quien acabó decretando los once metros a instancias del VAR tras varios minutos de incertidumbre. Miguel Ángel Guerrero engañó a Marc Martínez y elevó el 1-0 al marcador al convertir la primera pena máxima de la temporada a favor del cuadro celeste (min. 23). Justicia divina lo llaman.

Dauda se echó el Cartagena a la espalda y tuvo el empate tras zafarse de Cifu y de Goldar en el área, pero su disparo lo desvió a córner Álex con una gran intervención cumplida la media hora de partido. El central Alcalá también tuvo su opción en un saque de esquina que no alcanzó a rematar con todo a su favor, en una recta final adversa para los de Paco Jémez.

Hasta el 45’ apretó con ambición y descaro la UD Ibiza, que dispuso de cuatro córners y un puñado de aproximaciones para haber conseguido el 2-0. Sin embargo, fue el Cartagena el que sacó tajada de la primera jugada personal de Rubén Castro para lograr la igualada en el descuento, cuando tras driblar a los centrales y a Álex Domínguez picó el balón para la llegada de Dauda, que se impuso en el salto y cabeceó el balón a la red.

Los ‘Javis’ desatascan el choque

No hubo tiempo para más tras el gol de los llamados ‘psicológicos’ del bloque cartagenero en Can Misses. El segundo acto arrancó con intensidad y brega en medio campo por parte de ambos equipos, dispuestos a dar un paso más en sus aspiraciones. Y el Ibiza tuvo dos claras opciones, la primera tras un centro de Guerrero al área que escupió la zaga en el área pequeña y otra en un remate de primeras de Manu Molina desde la frontal del área que se marchó desviado.

Jémez fue el primero en mover el banquillo, dando entrada a los Javis, Pérez y Lara, por Guerrero y Diop. Dos futbolistas de refresco para la medular y un trivote hasta ahora inédito con el preparador cordobés, con tres de los héroes del ascenso juntos por primera vez este año. Los Javis dieron salida de balón y calidad por el pasillo central tras un primer tramo de encuentro en el que el combinado pitiuso solo pudo hacer daño por los costados.

La primera acción de Javi Lara, una especie de rondo hasta la cocina cartagenera, a punto estuvo de finalizar en gol de Castel tras cabecear forzado fuera de los tres palos. Después fue Cifu quien percutió por el costado derecho poniendo en serios aprietos a la retaguardia murciana. Se sucedieron varias acciones de estrategia y un hostigamiento sobre el área de Marc que obligó a reaccionar a Luis Carrión con un doble cambio, dando entrada a Ortuño y Álex Gallar.

Una de las más claras llegó al filo del 70 tras una buena internada de Escobar cuyo pase atrás cazó de primeras Herrera, pero su disparo encontró la respuesta del guardameta albinegro. De Blasis puso la réplica con un cabezazo repelido por Álex, y a continuación llegó la otra acción que desató la euforia de Can Misses tras unos instantes de intriga después de que Sergio Castel cayera en el área tras recortar a Pedro Alcalá. El colegiado andaluz no apreció penalti pero el VAR volvió a reclamar su atención tras constatar en la repetición el derribo sobre el goleador celeste. Quintero González volvió a rectificar y decretó los once metros, desde donde no perdonó Herrera para establecer el 2-1 (min. 75).

Paco Jémez introdujo a Kevin Appin para robustecer la medular y mantener una presión alta, y Carrión respondió con un triple cambio. No obstante, fueron Davo, Javi Lara y Castel quienes probaron fortuna en las acciones posteriores al gol. A la desesperada lo intentó el Cartagena, incluso con el portero intentando cazar los dos últimos saques de esquina. Finalmente, los tres puntos se quedaron en Can Misses.

El conjunto celeste y la afición celebraron con euforia una victoria que recorta la distancia entre ambos equipos a un solo punto y que sitúa de nuevo a los isleños en la lucha por la zona noble de la tabla. Los de Jémez amanecen hoy a tres puntos de la Ponferradina a falta de que se complete la jornada y a poco más de cuatro triunfos de la permanencia. Brutal.