UD Ibiza: Cuestión de orgullo y honor

Partido trepidante y cargado de emoción con un amplio frente de alicientes de toda clase para los aficionados que acudan esta tarde a Can Misses (18.15 horas) a presenciar el pulso directo que afrontan en esta 27ª jornada de la Liga SmartBank los equipos de la UD Ibiza y del FC Cartagena. No en vano, el choque que dirimirán este sábado ambos conjuntos no se trata de un simple encuentro más, dado que entre ibicencos y cartageneros existen cuentas deportivas pendientes de ingrato y doloroso recuerdo para los isleños, que en las últimas temporadas han tenido a los de Cartagonova como su indudable bestia negra, frente a los que han encajado algunas de sus más abultadas y sonoras goleadas en contra.

Los antecedentes de los anteriores enfrentamientos entre celestes y albinegros ponen de manifiesto una balanza muy favorable para los cartageneros (con una victoria por 6-0 en la Liga 2018-19 y una derrota en Can Misses por 1-0 en la segunda vuelta de esa misma campaña). Así pues, el de esta tarde en el feudo celeste se presenta como una auténtica batalla de honor en la que el tocado orgullo y las ganas de revancha de los locales estarán muy presentes, pues aún sigue escociendo en el vestuario ibicenco el 5-1 que le endosó esta temporada el FC Cartagena en su terreno en la primera vuelta de la competición. Y aunque desde entonces ha llovido mucho y han cambiado enormemente las cosas en el equipo isleño, tras la llegada de Paco Jémez para hacerse cargo del banquillo isleño a comienzos de este 2022 en sustitución de Juan Carlos Carcedo, lo cierto es que la plantilla de la UD Ibiza tiene ganas de dar guerra y de resarcirse emocionalmente de las afrentas deportivas sufridas a manos de los cartageneros, por lo que este sábado se espera un encuentro en el que van a saltar chispas en el césped. En el cara a cara de hoy entre UD Ibiza y FC Cartagena se enfrentan dos conjuntos en buena dinámica y con aspiraciones en la clasificación, que marchan separados actualmente por tan solo cuatro puntos de diferencia, con los celestes en el décimo puesto (35 puntos) y con los albinegros ocupando la octava plaza (39 puntos). Además, por si fuera poco lo anteriormente comentado, ambas escuadras acometen este partido con el firme propósito de recomponerse anímicamente y de sobreponerse a la mala imagen ofrecida la pasada jornada, a domicilio frente a la UD Almería (2-0), en el caso de los ibicencos, y en casa ante la UD Las Palmas (0-2), en el caso de los cartageneros. El preparador de los ibicencos no podrá contar en este encuentro con la presencia del defensa central Álex Gálvez, apartado de la competición este fin de semana por sanción, debido a su expulsión en Almería la pasada jornada. Tampoco será de la partida en esta ocasión el extremo Álvaro Jiménez, por lesión, tras sufrir molestias físicas esta semana en uno de los entrenamientos. Por el contrario, Paco Jémez recupera para la causa al central Juan Ibiza, que regresa tras cumplir sanción por ciclo de amarillas. En el caso de Luis Miguel Carrión, entrenador del FC Cartagena, no podrá contar hoy en Can Misses con el ghanés Richard Boateng, afectado por coronavirus, aunque vuelve tener a su disposición al extremo argentino Pablo De Blasis para acompañar delante a Rubén Castro, ‘copichichi’ de la categoría, con 15 tantos. Hacerse fuerte en Can Misses Por otra parte, entre los objetivos inmediatos de esta nueva etapa de la UD Ibiza con Paco Jémez al frente de la plantilla celeste también se encuentra el reto de mejorar sus registros en casa y tratar de hacerse fuertes en Can Misses. Hasta la fecha el conjunto pitiuso aparece consignado como uno de los equipos de Segunda División que menos puntuación ha logrado anotarse en sus dominios, donde tan solo ha podido hacerse con 15 puntos, después de conseguir tres triunfos, seis empates y cuatro derrotas. El contraste de datos refleja varias curiosidades Los números del FC Cartagena y de la UD Ibiza reflejan algunas curiosidades a tener en cuenta. Pese a contar con más victorias esta temporada los cartageneros que la UD Ibiza, con 12 triunfos por 8 de los ibicencos, y contar con Rubén Castro, máximo goleador con 15 goles, empatado con Stuani, del Girona, los albinegros cuentan con un saldo negativo de 33 goles a favor por 34 en contra, mientras que los ibicencos llevan 34 marcados por 30 encajados.