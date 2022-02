Paco Jémez: «No me gustan las revanchas porque es caca mental»

Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza, compareció este viernes en la sala de prensa del estadio de Can Misses, donde este sábado su equipo recibe la visita del FC Cartagena (18.15 horas), en un complicado duelo en el que los ibicencos tratarán de recuperar las buenas sensaciones previas al partido contra el Almería sumando, a ser posible, una nueva victoria frente a la auténtica ‘bestia negra’ de los celestes en estos últimos tiempos. El preparador del conjunto isleño puso de manifiesto en la previa del encuentro de esta 27ª jornada contra los albinegros, que no le gustan las «revanchas», en respuesta a las posibles cuentas deportivas por saldar que aún tiene pendientes de cobrarse la plantilla del Ibiza con el FC Cartagena, tras la goleada (5-1) que sufrieron los celestes en la primera vuelta en su desplazamiento al Cartagonova.

«No me gustan las revanchas ni la gente revanchista porque eso te hace no centrarte en el objetivo fundamental. Nosotros tenemos claro que los partidos se pueden ganar y se pueden perder. Y a veces lo haces tan mal que te golean y otras veces lo haces tan bien que goleas», indicó Paco Jémez, al tiempo que matizó: «No hay que estar pendientes de si estos nos hicieron esto o aquello. Lo que necesitamos es estar lúcidos, tanto de mente como de corazón. Y no podemos tener por ahí dentro resentimientos de ningún tipo porque vamos a necesitar toda nuestra energía para doblegar a un equipo que es muy bueno y que está demostrando que es muy bueno en la categoría».

En este sentido, Jémez señaló que el revanchismo es como «caca mental».

«Cuando tienes caca mental normalmente tus ideas son caca. Y yo lo que quiero es que las ideas de mis jugadores sean claras y nítidas y sirvan sola para jugar bien al fútbol y para ganar el partido», subrayó el entrenador celeste.

Atentos al FC Cartagena

En cuanto al duelo contra su rival de esta jornada, Paco Jémez manifestó que para ganar un partido «hay que hacer méritos» y que eso es lo que esperan hacer hoy frente al Cartagena en Can Misses.

«El Cartagena es un equipo que este año está haciendo también una muy buena temporada y que está peleando por engancharse en los seis primeros puestos. Viene de una derrota el otro día con Las Palmas y es un rival muy incómodo que ha sacado muchísimos puntos fuera de casa», detalló el técnico de la UD Ibiza, que se deshizo en elogios hacia el veterano e incombustible delantero del cuadro albinegro, un Rubén Castro, del que dijo que «va a estar haciendo goles hasta que se jubile».

«Rubén Castro es un lujo en esta categoría. Y cada vez lo hace mejor. Solo hay que ver la cantidad que lleva, quince, que son números de delantero de élite. Él lo lleva dentro y los ha hecho siempre. Es un tipo de delantero muy difícil de encontrar en esta categoría», afirmó Jeméz, que espera que su equipo pueda ganar porque eso les «permitiría mirar con paso firme a la parte de arriba».