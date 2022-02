Paco Jémez: «Para mí sería un honor y un orgullo volver a entrenar al FC Cartagena»

Tras una corta experiencia en Tercera con el RCD Alcalá, Paco Jémez (Las Palmas, 1970) dio el salto a Segunda con el Córdoba para llegar al FC Cartagena sin apenas bagaje y conseguir el ansiado ascenso. Su carrera avanzó rápida y ahora, más maduro, Paco Jémez se toma el fútbol con más calma.

En su segunda temporada como entrenador, el Córdoba confió a ciegas en usted. ¿Cómo se sintió?

Era el equipo de mi tierra y era una responsabilidad grande sobre todo por el sitio. Un lugar histórico que yo conocía muy bien y fue una oportunidad muy bonita que me dio muchísima experiencia. Después de entrenar un año en Tercera División, el salto a Segunda vino muy pronto, pero yo creo que estaba preparado y la experiencia fue bonita por entrenar por primera vez al equipo de mi tierra.

Al terminar su primera etapa en el Córdoba le llega el turno en el Cartagena en Segunda B. ¿Se sentía preparado para conseguir el reto del ascenso?

Si al final lo conseguimos es porque estábamos preparados. Muchas veces la gente cree que bajar una categoría es un paso atrás, pero para mí venir a Cartagena fue un paso más en mi carrera. Era un equipo que estaba arriba, fuimos capaces de clasificarnos primeros, jugar el ‘play- off’ contra el Alcoyano y ascender. Para mí fue una gran decisión y poder ascenderlo fue una de las cosas más bonitas de mi carrera.

Llegó sustituyendo a Fabri González cuando el equipo funcionaba bien. ¿Qué pensó sobre la situación?

Tenía una gran plantilla y el objetivo del club era claramente ascender. Yo no me preocupé de por qué echaron al entrenador anterior, pero es verdad que no es muy normal. Al principio me chocó pero llegamos sin preocupaciones y el objetivo no era otro que ascender.

¿Cómo se sintió al conseguir el ascenso?

Son situaciones complicadas de definir con palabras. Hay que vivirlas. Es una satisfacción enorme, no solo por ti, sino también por los chavales que llevaban todo el año trabajando, por el esfuerzo que había hecho el club, por la afición... Te sientes bien. Te embriaga la felicidad y son días muy bonitos para disfrutar porque no es algo solo para ti, sino también para la ciudad y para todos los que luego han podido aprovecharlo.

¿Por qué no continuó al frente del equipo en Segunda?

Hay veces en las que piensas si te gusta trabajar con unas personas o no. Llegó un momento en el que intuí que lo mejor era marcharme y me marché. No hubo ningún problema con nadie. Yo decido con quién quiero trabajar y con quien no. Aunque todo hacía pensar que la situación nos podía unir yo creí que no y que mi trabajo allí estaba hecho. Es algo extraño que un entrenador ascienda a un equipo y se marche, pero entendía que era lo mejor para mí y para el club.

¿No cree que podría haber hecho el buen papel que hizo Juan Ignacio Martínez?

Creo que seguir trabajando juntos no habría sido bueno para nadie y se trató de si iba a trabajar a gusto o no. No tomé la decisión pensando en el equipo que me iban a hacer ni nada de eso, sino porque necesitaba estar a gusto, con la gente que quiero trabajar, y cuando no es así, prefiero irme a otro sitio.

¿Qué fue lo que le tuvo alejado de los banquillos año y medio antes de hacerse cargo del Ibiza?

Me he tirado un año de parada voluntaria. Llevaba desde el 2006 sin parar e intuía que era el momento de parar un poco y tomarme un descanso. Durante los seis meses siguientes volví a buscar equipo y me aparecieron varias oportunidades, pero por unas cosas o por otras ninguna me terminó de llamar la atención hasta que apareció el Ibiza.

¿Por qué el Ibiza?

Me hizo ilusión y era lo que andaba buscando, un proyecto que estuviera creciendo, de mucha ambición pero de mucha paciencia y trabajo. Creí que encajaría bien y por eso me vine para acá.

¿Cómo mejora tanto al equipo en tan poco tiempo?

Muchas veces intentamos buscarle explicación a cosas del fútbol que no la tienen. A veces, cuando los jugadores ven otra cara ya es distinto. Lo único que hemos hecho ha sido trabajar. Los resultados son muy caprichosos, aparecen, van y vienen y no sabe muy bien nadie por qué.

¿Cuál es su objetivo con el equipo balear?

El primer objetivo de todos los equipos recién ascendidos es conseguir los puntos que te dan la permanencia. A partir de ahí veremos si somos capaces de pelear por algo más.

¿Tendría una segunda etapa en el Cartagena?

Sería un honor y un orgullo volver a Cartagena. Allí me trataron muy bien y deportivamente todos acabamos muy satisfechos y el tiempo dirá, pero si en algún momento el Cartagena no tiene entrenador y nuestros caminos se cruzan, para mí será un orgullo volver a defender esos colores.