El voleibol se marcha de sa Blanca Dona y el PSOE alerta del «riesgo de lesión»

El nuevo pavimento sintético de última generación instalado por el Consell de Ibiza en el pabellón del polideportivo de sa Blanca Dona necesitará de varios meses de uso para solventar el exceso de adherencia que afecta a deportes como el voleibol o el fútbol sala y que ayer fue denunciado por el PSOE. Según la formación socialista, el estado de la nueva superficie «no permite la práctica deportiva de sala en condiciones de seguridad».

En una rueda de prensa celebrado en el polideportivo insular, los progresistas lamentaron que la decisión de no instalar parqué impide la celebración de eventos y competiciones de primer nivel, como la LEB Plata de baloncesto. También dejaron constancia del estado en el que se encuentran algunos de los materiales adquiridos por la máxima institución insular para la reforma del complejo polideportivo.

La formación reiteró que, tras una inversión de 300.000 euros en la reforma, ésta «sólo da problemas», afirmó el portavoz Vicent Torres. En la rueda de prensa, los socialistas criticaron que la superficie es «demasiado dura», mientras que algunos deportistas se quejan de que la pista es muy abrasiva y frena movimientos, «pudiendo provocar graves lesiones», señalaron.

Según recordaron, desde comienzos de legislatura el PSOE está denunciando la «mala gestión, falta de planificación e improvisación por parte del Consell de Vicent Marí en relación a la gestión de las instalaciones deportivas».

Contra el conseller de Deportes, Salvador Losa, afirmaron que «su incompetencia cuesta dinero a toda la ciudadanía. En cualquier ámbito privado, este señor estaría en la calle». Lamentaron que la «improvisación» de Losa afecta «gravemente» el trabajo de los clubes y escuelas deportivas puesto que «va a remolque» de las iniciativas presentadas por la oposición, «propuestas que rechaza en los plenos y que hace suyas meses más tarde». Por último, el conseller Víctor Torres lamentó la «larga trayectoria de improvisaciones y chapuzas» del Consell en cuanto a las instalaciones deportivas.

Reacciones a la polémica

Diario de Ibiza recabó la opinión de algunos de los clubes que entrenan y compiten en el pabellón insular, y admitieron unos problemas de exceso de adherencia que afectan sobre todo a los guardametas y a los jugadores de voleibol que se deslizan sobre la pista. La UD Ibiza-Ushuaïa Volley considera que el nuevo pavimento sintético no es apto para la máxima competición en su deporte y regresará a Es Viver. Para ellos el problema es la «súper adherencia que tiene por ser demasiado nuevo». Por otro lado, en el caso del fútbol sala el balón tampoco circula con la velocidad que lo hace en otros pavimentos más firmes o desgastados por su uso.

Los equipos, no obstante, aseguraron ser conscientes de que con el paso del tiempo se asentará el nuevo pavimento de sa Blanca Dona, aunque este periodo podría alcanzar los seis meses. En el caso de la UD Ibiza-HC Ibiza de balonmano aseguraron «no tener ninguna queja al respecto».

Esta redacción también cotejó la opinión del equipo de gobierno del Consell Insular. El director de deportes, Javier Bonet, expresó su «sorpresa» por las denuncias de la oposición y aseguró que los clubes no le han trasladado quejas. «He hablado con los presidentes de los clubes; el balonmano no pone pegas. El fútbol sala reconoce que tiene una adherencia alta, pero que es normal, que antes el balón corría más. El voleibol me dijo que la pista no resbalaba y nos pidieron ayuda para traer una pista usada de un Ayuntamiento de Palma, y la trajimos».

Bonet cree que traer ese pavimento externo para la UD Ibiza-Ushuaïa Volley «es el clavo ardiendo» al que se ha acogido el PSOE para criticar la gestión del Consell en materia deportiva. El director insular, no obstante, admitió que la lona traída de Palma no cabe en los almacenes del polideportivo, motivo por el que está en el exterior.

Por último, Bonet aseguró que hablarán con la empresa para intentar «limar» el pavimento y acortar los plazos para que pierda adherencia.