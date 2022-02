¿Puede venderse el CD Ibiza?

En los despachos del CD Ibiza hay movimiento. Mientras en el césped los jugadores rojillos siguen con su buena dinámica para llegar a los puestos de 'play-off' de ascenso a Primera RFEF, en las oficinas del club, según apuntan diferentes fuentes, están tanteando el mercado y negociando o la venta de la entidad o la entrada de nuevos inversores.

Del 30 de noviembre al 18 de diciembre de 2021 tuvo lugar en Qatar la Copa Árabe de fútbol. Durante la celebración del evento, intermediarios del club que preside el empresario madrileño Antonio Palma habrían ofrecido el CD Ibiza por dos millones de euros. Sin embargo, otras fuentes aumentan esta cifra hasta los seis millones, por lo que en lugar de nuevos dueños, la propiedad podría estar detrás de nuevos inversores, ya que esa cantidad se aleja de la realidad del mercado según el valor de otros clubes que militan en la misma categoría.

Palma ha negado a este diario que el club esté en venta, pero sí afirma que "todo aquél que quiera sumarse al proyecto es bienvenido". "El CD Ibiza es una asociación deportiva, tendría que decidir la junta venderlo y no sé quién recibiría el dinero", ha explicado el presidente de esta entidad. Según recoge el Código Civil español, al estar constituida como asociación no puede tener un fin lucrativo, por lo que una venta sólo podría realizarse por el importe de una posible deuda de la entidad. Lo que sí puede recibir son aportaciones económicas, pero siempre con el único objetivo de fomentar actividades relacionadas con el fin de la asociación deportiva. Todo cambiaría si el club cambiara su estructura y se convirtiera en sociedad anónima deportiva, como en su día hizo la UD Ibiza; así podrían recibir una cantidad por el valor de la entidad.

Antonio Palma llegó a la presidencia del CD Ibiza en junio de 2019. Durante su mandato el club ha conseguido el ascenso a la recién inaugurada categoría del fútbol español Segunda RFEF, donde actualmente lucha por los puestos del 'play-off' de ascenso. Sin embargo, no todo han sido alegrías para Palma y los seguidores del equipo.

La consecución de una plaza en LaLiga Smartbank por parte de la UD Ibiza, supuso la salida forzosa de los rojillos del estadio de Can Misses, y el traslado de sus entrenamientos a Can Misses 2 y sus partidos como local al nuevo Can Misses-3.

Los celestes necesitaban la cesión en exclusiva del uso del estadio municipal para poder competir en el fútbol profesional, condición que el Ayuntamiento de Vila aceptó. Esta decisión no agradó a la cúpula del CD Ibiza que, junto con la directiva del Club Atletisme Pitiús, llevaron a los tribunales al Consistorio por la firma del convenio de cesión.