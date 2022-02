El Formentera suma un nuevo revés en Tarazona pero conserva el liderato

La SD Formentera cayó ayer por la mínima en Tarazona y enlazó su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria, un bache de resultados que ha hecho al conjunto rojinegro perder su ventaja al frente del grupo 3 de Segunda RFEF. A pesar del nuevo revés para el plantel de Míchel Alonso, los de la pitiusa menor conservan el liderato tras el empate cosechado por el Teruel ante el CD Ibiza.

El Tarazona venía de caer por 2-0 precisamente ante el equipo ibicenco, pero ayer se rehizo y consiguió neutralizar al líder de la categoría, que llegaba a la cita en horas bajas tras empatar con el colista Ejea y perder en el derbi celebrado en Can Misses-3.

En el primer tiempo ninguno de los equipos estuvo acertado de cara a gol a pesar del mayor dominio y empuje del cuadro de Míchel Alonso. El segundo periodo arrancó de manera favorable para el equipo local, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con un tanto desde la frontal de Dieste (min. 50). El Formentera buscó por todos los medios el empate en la recta final, como en un remate de Adri Castro en el minuto 75 que repelió Azón con una gran intervención. La falta de claridad en los metros finales condenó a un equipo que comienza a dar síntomas de mal de altura.

Tras el partido, Míchel Alonso lamentó la mala fortuna del tanto encajado y destacó la buena conducta de sus pupilos ante la adversidad. «El equipo lo ha intentado de todos los modos, pero el gol no ha llegado. Me quedo con la actitud del equipo, que no se ha derrumbado después de recibir un gol desafortunado y ha sabido reaccionar. Le doy mucho valor a esto», indicó en Radio Illa.

La escuadra pitiusa tratará de olvidar los últimos resultados de cara a la visita del Huesca B a Sant Francesc el próximo fin de semana.