Triple batalla entre las Pitiusas y Aragón con el ‘play-off’ de ascenso en juego

Zaragoza y las islas nunca estuvieron tan cerca, y este mediodía los tres representantes pitiusos en Segunda RFEF desafían a rivales aragoneses. La SD Formentera y la Peña Deportiva han hecho las maletas para enfrentarse a Tarazona y CD Brea, respectivamente. Ambos conjuntos confían en traerse a casa los tres puntos y empezar el mes de febrero de la mejor manera posible.

El líder, la SD Formentera, necesita levantar el vuelo tras dos jornadas sin conocer la victoria. A pesar de esta mala racha de resultados, los de Michel Alonso siguen en lo más alto de la clasificación, y aun siendo algo completamente inesperado como ellos mismos han reconocido, confían en que estos últimos partidos sean únicamente un bache pasajero. «La temporada está siendo de ensueño», asegura el técnico antes de la visita al decimosexto clasificado.

La Peña Deportiva, mientras tanto, confía en sacar los tres puntos en Brea tras su última derrota en casa de la semana pasada. «Afrontamos el partido con una ilusión y una motivación máxima. La derrota de la semana pasada nos hizo mucho daño y si queremos seguir luchando por los puestos de arriba tenemos que sumar de tres en tres», explicó ayer el capitán Marc de Val. Los de Santa Eulària han demostrado que, con el trabajo diario y el talento recién llegado en el mercado de invierno, su objetivo está más cerca que nunca. «El no haber ganado en casa la semana pasada nos obliga a tener que venir con una victoria a Ibiza. Sabemos que es un rival complicado», subrayó el futbolista de una Peña que tratará de hacer valer su categoría ante el decimocuarto.

Por su parte, el CD Ibiza se enfrentará, en Can Misses-3, a otro equipo aragonés, el Teruel, e intentará continuar con su racha de imbatibilidad que le ha acompañado durante los últimos cuatro encuentros, los dos últimos con victorias: «Ojalá venga la tercera. Que no haya dos sin tres, ese es nuestro objetivo», afirmó Raúl Garrido en rueda de prensa. Su equipo aún no sabe lo que es perder en este 2022. Y por ello irán con todo para hacerse con tres puntos que les permitirían meterse de lleno en la pelea por el ‘play-off’ y, dependiendo del resto de resultados, adelantar en la tabla a sus vecinos de Santa Eulària. «En esta competición, tres victorias seguidas te catapultan, te dan mucho. Por eso afrontamos el partido con mucha ilusión», añadió el técnico de los rojillos.

Su rival este mediodía, a priori uno de los clubes más fuertes de la categoría – su segundo puesto actual y varias jornadas en lo más alto de la tabla le avalan- le pisa los talones al líder, la SD Formentera, por lo que intentará aprovechar su visita a Can Misses-3 para golpear dos veces. Los equipos pitiusos también estarán muy atentos a lo que hagan el Numancia ante el Terrassa y el Espanyol B en Badalona.